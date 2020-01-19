Мпс сконвертирует местную валюту в доллар и выставит банку, банк продаст вам доллар по своему курсу для карт- смотреть на сайте. Курс на день списания, а не авторизации
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 20 січ, 2020 13:41
Мпс сконвертирует местную валюту в доллар и выставит банку, банк продаст вам доллар по своему курсу для карт- смотреть на сайте. Курс на день списания, а не авторизации
Востаннє редагувалось Stringer в Пон 20 січ, 2020 13:52, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Пон 20 січ, 2020 13:48
Re: Форвард Банк Forward Bank
Может быть смысл, например, по кэшбэчным категориям. Я рассчитывался в Польше. Курс в итоге вышел даже лучше, чем по monobank, плюс должен быть кэшбэк.
И да, перед выездом не забудьте сообщить банку о том, что будете пользоваться картой за границей.
Додано: Пон 20 січ, 2020 14:00
Так. Можна дистанційно тут
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Додано: Пон 20 січ, 2020 14:04
Я платил за границей и ничего не сообщал, ни для карт форварда, ни для карт других банков. Если планируете снимать налик или делать покупки на крупные суммы, или едите в опасные страны то конечно стоит сообщить.
Додано: Пон 20 січ, 2020 14:06
См. здесь.
Додано: Пон 20 січ, 2020 14:09
Re: Форвард Банк Forward Bank
Я не сообщал, хотя и пытался сообщить через бот (там есть такая функциональность). В итоге карту заблокировали при первой же оплате в Польше. Оплата-то прошла, но пришлось связываться с банком, чтобы разблокировать карту. Сумма операции была 98 злотых.
Да, через бот не получалось, потому что-то там у них не было подвязано к моему номеру телефона. В поддержке подправили и теперь могу сообщить об использовании карты за границей из бота в Telegram.
Додано: Пон 20 січ, 2020 14:13
Re: Форвард Банк Forward Bank
Вже писав, в мене в Угорщині на різдвяних канікулах курс вийшов гірший за погану Альфу.
Додано: Пон 20 січ, 2020 14:17
Кум поповнював Депозитку через касу.
Касирка доложила шо за поповнення кредитки через касу коміс 40 грн.
Правда?
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 100 або 50 грн від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Додано: Пон 20 січ, 2020 14:25
Re: Форвард Банк Forward Bank
Курсы в Форварде обычно неплохие, но на рождественских каникулах были неадекватные курсы. Возможно, Вы попали как раз на этот период. Я платил 8.01, оплата прошла 09.01 по курсу 6.3554 грн/злотый, в то время как у monobank 08.01 оплата проходила примерно по 6,4038, а 09.01 (вечером) - 6,4506. Ну и по Форварду должен бы быть кэшбэк 7%.
Додано: Пон 20 січ, 2020 14:27
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