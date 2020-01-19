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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 20 січ, 2020 14:39
Re: Форвард Банк Forward Bank
И еще интересный момент для использования за границей: если верить тарифам, то снятие наличных в банкоматах за границей без комиссии. На практике этот момент не проверял.
Додано: Пон 20 січ, 2020 14:41
Re: Форвард Банк Forward Bank
Второй месяц перевыпускается карта для выплат. Так как в городе одно отделение, пользоваться банком очень неудобно без наличия карты. Горячая линия кормила отмазками про проблемы с пластиком, потом про праздники и, наконец, оказалось, что проблемы с картой. Чему и кому верить и что можно предпринять для ускорения решения прблемы.
Додано: Пон 20 січ, 2020 14:44
Re: Форвард Банк Forward Bank
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Додано: Пон 20 січ, 2020 14:44
Ну а тут и проверять не нужно, чтобы понять сомнительную выгоду в 48% годовых разве что совсем безвыходная ситуация
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Додано: Пон 20 січ, 2020 14:52
Так по КоКо-дебетке снятие за границей в банкомате тоже бесплатно со стороны Скунса. И никаких 48% годовых
Фламинго приобретает свой розовый цвет по причине того, что его рацион состоит в основном из розовых креветок, которые содержат много каротина.
Додано: Пон 20 січ, 2020 14:56
Re: Форвард Банк Forward Bank
Расшифруйте. Какие 48% по моей дебетке? Как раз для стран со своей валютой снятие наличных в незначительных количествах в банкоматах может иметь смысл. Я вон пару лет назад думал, что в обменнике поменяю доллары/евро на злотые, если понадобится наличка. А там внезапно курс типа 3,2/4,0 покупка/продажа евро. Снимать в банкомате оказалось выгоднее, тем более, что сами банкоматы комиссии не брали.
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