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Форвард Банк Forward Bank

Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 3730373137323733

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Форвард Банк Forward Bank 2.8 5 432
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
26%
114
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
83
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
84
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
21%
90
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
61
Всього голосів : 432
Повідомлення Додано: Пон 20 січ, 2020 14:39

Re: Форвард Банк Forward Bank

И еще интересный момент для использования за границей: если верить тарифам, то снятие наличных в банкоматах за границей без комиссии. На практике этот момент не проверял.
ingtrans
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Повідомлення Додано: Пон 20 січ, 2020 14:41

Re: Форвард Банк Forward Bank

Второй месяц перевыпускается карта для выплат. Так как в городе одно отделение, пользоваться банком очень неудобно без наличия карты. Горячая линия кормила отмазками про проблемы с пластиком, потом про праздники и, наконец, оказалось, что проблемы с картой. Чему и кому верить и что можно предпринять для ускорения решения прблемы.
kontik
 
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Повідомлення Додано: Пон 20 січ, 2020 14:44

Re: Форвард Банк Forward Bank

  kontik написав:карта для выплат.

Це банк в кишені?
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 100 або 50 грн від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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Повідомлення Додано: Пон 20 січ, 2020 14:44

  ingtrans написав:И еще интересный момент для использования за границей: если верить тарифам, то снятие наличных в банкоматах за границей без комиссии. На практике этот момент не проверял.

Ну а тут и проверять не нужно, чтобы понять сомнительную выгоду в 48% годовых ;-) разве что совсем безвыходная ситуация
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Повідомлення Додано: Пон 20 січ, 2020 14:52

  Stringer написав:
  ingtrans написав:И еще интересный момент для использования за границей: если верить тарифам, то снятие наличных в банкоматах за границей без комиссии. На практике этот момент не проверял.

Ну а тут и проверять не нужно, чтобы понять сомнительную выгоду в 48% годовых ;-) разве что совсем безвыходная ситуация

Так по КоКо-дебетке снятие за границей в банкомате тоже бесплатно со стороны Скунса. И никаких 48% годовых :wink:
Фламинго приобретает свой розовый цвет по причине того, что его рацион состоит в основном из розовых креветок, которые содержат много каротина. :twisted:
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Повідомлення Додано: Пон 20 січ, 2020 14:56

Re: Форвард Банк Forward Bank

  Stringer написав:Ну а тут и проверять не нужно, чтобы понять сомнительную выгоду в 48% годовых разве что совсем безвыходная ситуация

Расшифруйте. Какие 48% по моей дебетке? Как раз для стран со своей валютой снятие наличных в незначительных количествах в банкоматах может иметь смысл. Я вон пару лет назад думал, что в обменнике поменяю доллары/евро на злотые, если понадобится наличка. А там внезапно курс типа 3,2/4,0 покупка/продажа евро. Снимать в банкомате оказалось выгоднее, тем более, что сами банкоматы комиссии не брали.
ingtrans
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