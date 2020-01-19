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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 20 січ, 2020 14:39
Re: Форвард Банк Forward Bank
И еще интересный момент для использования за границей: если верить тарифам, то снятие наличных в банкоматах за границей без комиссии. На практике этот момент не проверял.
Додано: Пон 20 січ, 2020 14:41
Re: Форвард Банк Forward Bank
Второй месяц перевыпускается карта для выплат. Так как в городе одно отделение, пользоваться банком очень неудобно без наличия карты. Горячая линия кормила отмазками про проблемы с пластиком, потом про праздники и, наконец, оказалось, что проблемы с картой. Чему и кому верить и что можно предпринять для ускорения решения прблемы.
Додано: Пон 20 січ, 2020 14:44
Re: Форвард Банк Forward Bank
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 100 або 50 грн від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Додано: Пон 20 січ, 2020 14:44
Ну а тут и проверять не нужно, чтобы понять сомнительную выгоду в 48% годовых разве что совсем безвыходная ситуация
+100 грн за открытие Коко Кард с кешбеком в банке Форвард - http://lx4.me/c/Lu5e5LL8
+ 50 грн к бонусу на депозит! Промокод F9GZULI
Додано: Пон 20 січ, 2020 14:52
Так по КоКо-дебетке снятие за границей в банкомате тоже бесплатно со стороны Скунса. И никаких 48% годовых
Фламинго приобретает свой розовый цвет по причине того, что его рацион состоит в основном из розовых креветок, которые содержат много каротина.
Додано: Пон 20 січ, 2020 14:56
Re: Форвард Банк Forward Bank
Расшифруйте. Какие 48% по моей дебетке? Как раз для стран со своей валютой снятие наличных в незначительных количествах в банкоматах может иметь смысл. Я вон пару лет назад думал, что в обменнике поменяю доллары/евро на злотые, если понадобится наличка. А там внезапно курс типа 3,2/4,0 покупка/продажа евро. Снимать в банкомате оказалось выгоднее, тем более, что сами банкоматы комиссии не брали.
Додано: Пон 20 січ, 2020 15:32
Таки зацепився Фарс за останнє 15 місце.
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 100 або 50 грн від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Додано: Пон 20 січ, 2020 16:07
В общем, как я понял, следует смотреть курсы мсс и через них просчитывать конечный курс к гривне.
РОШЕН
ФУФЛО
Додано: Пон 20 січ, 2020 16:14
Re: Форвард Банк Forward Bank
В целом да, но на практике это муторно. Легче сравнивать курсы банков по доллару. Это, конечно, даст определенную ошибку, если МПС разные, но хотя бы даст общее представление. Кроме того, учитывая, что у многих банков день списания не равен дню авторизации, то нужно еще иметь определенный дар предвидения, чтобы угадать, какой курс будет завтра и точно сравнить курсы
В этом плане удобен monobank, который в приложении сразу показывает курс нужной валюты. Хотя и там бывают незначительные несоответствия.
Додано: Пон 20 січ, 2020 16:18
зарапортовался давно гривневые дебетки заграницей не использую, и не подумал, что кто то готов терять деньги на курсе, да еще лишать себя 15% годовых
+100 грн за открытие Коко Кард с кешбеком в банке Форвард - http://lx4.me/c/Lu5e5LL8
+ 50 грн к бонусу на депозит! Промокод F9GZULI
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