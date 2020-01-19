Stringer написав:Ну а тут и проверять не нужно, чтобы понять сомнительную выгоду в 48% годовых разве что совсем безвыходная ситуация
Расшифруйте. Какие 48% по моей дебетке? Как раз для стран со своей валютой снятие наличных в незначительных количествах в банкоматах может иметь смысл. Я вон пару лет назад думал, что в обменнике поменяю доллары/евро на злотые, если понадобится наличка. А там внезапно курс типа 3,2/4,0 покупка/продажа евро. Снимать в банкомате оказалось выгоднее, тем более, что сами банкоматы комиссии не брали.
не подумал, что имеется в виду дебетка. для описанных вами случаев, есть более оптимальные варианты в других банках
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Stringer написав:для описанных вами случаев, есть более оптимальные варианты в других банках
Варіанти в студію.
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Stringer написав:не подумал, что имеется в виду дебетка. для описанных вами случаев, есть более оптимальные варианты в других банках
Ладно бы речь шла о каких-то крупных суммах, а на паре сотен злотых большой выгоды даже на более оптимальных вариантах не получишь. А более оптимальные варианты к тому же, наверное, предполагают наличие долларовой карты, на которую в свое время нужно было купить доллары, если их не было, а доход в основном в гривне и т.д. и т.п. Ну геморно все это ради копеечной выгоды.
чтобы поднять надо фин мониторинг пройти? вроде как писали что 50к установлено банком еще с 2008 года
Обовязковий фінмон коли налом більше 150000 їм заносити. Можуть і по руху коштів по рахунках виникнути в них питання.
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Stringer написав:не подумал, что имеется в виду дебетка. для описанных вами случаев, есть более оптимальные варианты в других банках
Ладно бы речь шла о каких-то крупных суммах, а на паре сотен злотых большой выгоды даже на более оптимальных вариантах не получишь. А более оптимальные варианты к тому же, наверное, предполагают наличие долларовой карты, на которую в свое время нужно было купить доллары, если их не было, а доход в основном в гривне и т.д. и т.п. Ну геморно все это ради копеечной выгоды.
тут вопрос не только в выгоде, даже просто совать сберегательную карту, на которой лежат деньги, в банкомат - я бы не рекомендовал
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