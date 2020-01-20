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Форвард Банк Forward Bank

Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 3732373337343735>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Форвард Банк Forward Bank 2.8 5 432
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
26%
114
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
83
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
84
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
21%
90
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
61
Всього голосів : 432
Повідомлення Додано: Пон 20 січ, 2020 16:19

  ingtrans написав:
  Stringer написав:Ну а тут и проверять не нужно, чтобы понять сомнительную выгоду в 48% годовых разве что совсем безвыходная ситуация

Расшифруйте. Какие 48% по моей дебетке? Как раз для стран со своей валютой снятие наличных в незначительных количествах в банкоматах может иметь смысл. Я вон пару лет назад думал, что в обменнике поменяю доллары/евро на злотые, если понадобится наличка. А там внезапно курс типа 3,2/4,0 покупка/продажа евро. Снимать в банкомате оказалось выгоднее, тем более, что сами банкоматы комиссии не брали.

не подумал, что имеется в виду дебетка. для описанных вами случаев, есть более оптимальные варианты в других банках
+100 грн за открытие Коко Кард с кешбеком в банке Форвард - http://lx4.me/c/Lu5e5LL8
+ 50 грн к бонусу на депозит! Промокод F9GZULI
    на https://minfin.com.ua/deposits/bonus/
Stringer
 
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Повідомлення Додано: Пон 20 січ, 2020 16:22

Re: Форвард Банк Forward Bank

  Stringer написав:для описанных вами случаев, есть более оптимальные варианты в других банках

Варіанти в студію.
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 100 або 50 грн від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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Повідомлення Додано: Пон 20 січ, 2020 16:22

чтобы вывести из коко-дебит, то стоял лимиты банка 50к в сутки через банкомат, п2п и сэп? в любом случае 50к в сутки? или лимитов нету??
proftpd66
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Повідомлення Додано: Пон 20 січ, 2020 16:25

Re: Форвард Банк Forward Bank

  proftpd66 написав:или лимитов нету??

Підйомні ліміти.
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 100 або 50 грн від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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Повідомлення Додано: Пон 20 січ, 2020 16:28

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чтобы поднять надо фин мониторинг пройти? вроде как писали что 50к установлено банком еще с 2008 года
proftpd66
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Повідомлення Додано: Пон 20 січ, 2020 16:30

Re: Форвард Банк Forward Bank

  Stringer написав:не подумал, что имеется в виду дебетка. для описанных вами случаев, есть более оптимальные варианты в других банках

Ладно бы речь шла о каких-то крупных суммах, а на паре сотен злотых большой выгоды даже на более оптимальных вариантах не получишь. А более оптимальные варианты к тому же, наверное, предполагают наличие долларовой карты, на которую в свое время нужно было купить доллары, если их не было, а доход в основном в гривне и т.д. и т.п. Ну геморно все это ради копеечной выгоды.
ingtrans
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Повідомлення Додано: Пон 20 січ, 2020 16:30

  proftpd66 написав:Квесторе_поверніться

чтобы поднять надо фин мониторинг пройти? вроде как писали что 50к установлено банком еще с 2008 года

Обовязковий фінмон коли налом більше 150000 їм заносити.
Можуть і по руху коштів по рахунках виникнути в них питання.
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 100 або 50 грн від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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Повідомлення Додано: Пон 20 січ, 2020 16:35

  ingtrans написав:
  Stringer написав:не подумал, что имеется в виду дебетка. для описанных вами случаев, есть более оптимальные варианты в других банках

Ладно бы речь шла о каких-то крупных суммах, а на паре сотен злотых большой выгоды даже на более оптимальных вариантах не получишь. А более оптимальные варианты к тому же, наверное, предполагают наличие долларовой карты, на которую в свое время нужно было купить доллары, если их не было, а доход в основном в гривне и т.д. и т.п. Ну геморно все это ради копеечной выгоды.

тут вопрос не только в выгоде, даже просто совать сберегательную карту, на которой лежат деньги, в банкомат - я бы не рекомендовал
+100 грн за открытие Коко Кард с кешбеком в банке Форвард - http://lx4.me/c/Lu5e5LL8
+ 50 грн к бонусу на депозит! Промокод F9GZULI
    на https://minfin.com.ua/deposits/bonus/
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Повідомлення Додано: Пон 20 січ, 2020 17:00

Stringer
Ну там допку можно по-моему выпустить для этого случая? :roll:
Vorlon
 
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Повідомлення Додано: Пон 20 січ, 2020 17:15

  Vorlon написав:Stringer
Ну там допку можно по-моему выпустить для этого случая? :roll:

Или на ощадный закинуть на эти дни.
mihasik
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