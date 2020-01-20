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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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Форвард Банк Forward Bank

Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 3732373337343735

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Форвард Банк Forward Bank 2.8 5 432
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
26%
114
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
83
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
84
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
21%
90
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
61
Всього голосів : 432
Повідомлення Додано: Пон 20 січ, 2020 17:51

Re: Форвард Банк Forward Bank

Почему-то не видел в этой теме упоминание про акцию.
"Платіть безконтактно картками Mastercard від Forward Bank!"
Розраховуйтесь безконтактно картками Mastercard від Forward Bank за допомогою сервісів Google Pay та Apple Pay – отримуйте cashback за першу операцію та за 10 безконтактних покупок!
https://online.forward-bank.com/assets/ ... banner.png
https://www.forward-bank.com/about/acti ... _umovy.pdf

От 50 до 100 грн на кону. ;)

ps Если удалить карту из Google Pay и затем заново её добавить, то можно попасть под соблюдение условия "При здійсненні 1 (першої) операції безготівкової покупки за допомогою NFC-гаманців після підключення до сервісу Google Pay/Apple Pay"?
MASolomko
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Повідомлень: 1621
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Повідомлення Додано: Пон 20 січ, 2020 17:54

Re: Форвард Банк Forward Bank

Виключно тим, кому надійшла пропозиція прийняти участь.
Кочевник
 
Повідомлень: 1255
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Повідомлення Додано: Пон 20 січ, 2020 17:58

Re: Форвард Банк Forward Bank

Подскажите пож. какие лимиты по дебетовой карте ко-ко на снятие,переводы и оплаты,или где посмотреть? Что-то я не нахожу. Здесь отписывались,что покупка на 2000 не прошла...
amator2020
 
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Повідомлення Додано: Пон 20 січ, 2020 18:04

Re: Форвард Банк Forward Bank

Кочевник, сегодня в приложение получил уведомление. На странице входа в ИБ https://online.forward-bank.com/auth/signin висит баннер
MASolomko
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Повідомлень: 1621
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Повідомлення Додано: Пон 20 січ, 2020 18:05

  MASolomko написав:Почему-то не видел в этой теме упоминание про акцию.
"Платіть безконтактно картками Mastercard від Forward Bank!"
Розраховуйтесь безконтактно картками Mastercard від Forward Bank за допомогою сервісів Google Pay та Apple Pay – отримуйте cashback за першу операцію та за 10 безконтактних покупок!
https://online.forward-bank.com/assets/ ... banner.png
https://www.forward-bank.com/about/acti ... _umovy.pdf

От 50 до 100 грн на кону. ;)

ps Если удалить карту из Google Pay и затем заново её добавить, то можно попасть под соблюдение условия "При здійсненні 1 (першої) операції безготівкової покупки за допомогою NFC-гаманців після підключення до сервісу Google Pay/Apple Pay"?


я так понял минимальной суммы покупки нет?
Hack-Stock
 
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