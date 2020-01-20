Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 20 січ, 2020 17:51
Почему-то не видел в этой теме упоминание про акцию.
"Платіть безконтактно картками Mastercard від Forward Bank!"
Розраховуйтесь безконтактно картками Mastercard від Forward Bank за допомогою сервісів Google Pay та Apple Pay – отримуйте cashback за першу операцію та за 10 безконтактних покупок!
https://online.forward-bank.com/assets/ ... banner.png https://www.forward-bank.com/about/acti ... _umovy.pdf
От 50 до 100 грн на кону.
ps Если удалить карту из Google Pay и затем заново её добавить, то можно попасть под соблюдение условия "При здійсненні 1 (першої) операції безготівкової покупки за допомогою NFC-гаманців після підключення до сервісу Google Pay/Apple Pay"?
MASolomko
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Додано: Пон 20 січ, 2020 17:54
Виключно тим, кому надійшла пропозиція прийняти участь.
Кочевник
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Додано: Пон 20 січ, 2020 17:58
Подскажите пож. какие лимиты по дебетовой карте ко-ко на снятие,переводы и оплаты,или где посмотреть? Что-то я не нахожу. Здесь отписывались,что покупка на 2000 не прошла...
amator2020
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Додано: Пон 20 січ, 2020 18:04
Кочевник
, сегодня в приложение получил уведомление. На странице входа в ИБ
https://online.forward-bank.com/auth/signin
висит баннер
MASolomko
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Додано: Пон 20 січ, 2020 18:05
MASolomko написав:
Почему-то не видел в этой теме упоминание про акцию.
"Платіть безконтактно картками Mastercard від Forward Bank!"
Розраховуйтесь безконтактно картками Mastercard від Forward Bank за допомогою сервісів Google Pay та Apple Pay – отримуйте cashback за першу операцію та за 10 безконтактних покупок!
https://online.forward-bank.com/assets/ ... banner.png https://www.forward-bank.com/about/acti ... _umovy.pdf
От 50 до 100 грн на кону.
ps Если удалить карту из Google Pay и затем заново её добавить, то можно попасть под соблюдение условия "При здійсненні 1 (першої) операції безготівкової покупки за допомогою NFC-гаманців після підключення до сервісу Google Pay/Apple Pay"?
я так понял минимальной суммы покупки нет?
Hack-Stock
Повідомлень: 377
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Подякував: 1 раз.
Подякували: 33 раз.
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