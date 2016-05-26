ps Если удалить карту из Google Pay и затем заново её добавить, то можно попасть под соблюдение условия "При здійсненні 1 (першої) операції безготівкової покупки за допомогою NFC-гаманців після підключення до сервісу Google Pay/Apple Pay"?
ps Если удалить карту из Google Pay и затем заново её добавить, то можно попасть под соблюдение условия "При здійсненні 1 (першої) операції безготівкової покупки за допомогою NFC-гаманців після підключення до сервісу Google Pay/Apple Pay"?
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amator2020 написав:Подскажите пож. какие лимиты по дебетовой карте ко-ко на снятие,переводы и оплаты,или где посмотреть? Что-то я не нахожу. Здесь отписывались,что покупка на 2000 не прошла...
Ліміти стандартні 50000 на банкомат і торгові термінали і 15000 на інтернет.
В приложении лимиты поднимаются до более высоких сумм. Фактическими лимитами не интересовался.
Вибачаюсь перепутав. Зняття готівки 15000, Безготівкові операції 50000 - стандартні лініти. В ІБ Картки, клік на карту, управління лімітами - можна підняти ліміти.
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Vorlon написав:Stringer Ну там допку можно по-моему выпустить для этого случая?
Или на ощадный закинуть на эти дни.
Ну по мне так проще взять валютки альфы и не морочить себе голову..., а то захавает банкомат карту, а тебе вместо запланированного мероприятия надо срочно думать куда выводить все деньги, блокировать карту... то ещё развлечение
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