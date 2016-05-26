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Форвард Банк Forward Bank

Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 3733373437353736>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Форвард Банк Forward Bank 2.8 5 432
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
26%
114
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
83
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
84
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
21%
90
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
61
Всього голосів : 432
Повідомлення Додано: Пон 20 січ, 2020 17:51

Re: Форвард Банк Forward Bank

Почему-то не видел в этой теме упоминание про акцию.
"Платіть безконтактно картками Mastercard від Forward Bank!"
Розраховуйтесь безконтактно картками Mastercard від Forward Bank за допомогою сервісів Google Pay та Apple Pay – отримуйте cashback за першу операцію та за 10 безконтактних покупок!
https://online.forward-bank.com/assets/ ... banner.png
https://www.forward-bank.com/about/acti ... _umovy.pdf

От 50 до 100 грн на кону. ;)

ps Если удалить карту из Google Pay и затем заново её добавить, то можно попасть под соблюдение условия "При здійсненні 1 (першої) операції безготівкової покупки за допомогою NFC-гаманців після підключення до сервісу Google Pay/Apple Pay"?
MASolomko
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Повідомлення Додано: Пон 20 січ, 2020 17:54

Re: Форвард Банк Forward Bank

Виключно тим, кому надійшла пропозиція прийняти участь.
Кочевник
 
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Повідомлення Додано: Пон 20 січ, 2020 17:58

Re: Форвард Банк Forward Bank

Подскажите пож. какие лимиты по дебетовой карте ко-ко на снятие,переводы и оплаты,или где посмотреть? Что-то я не нахожу. Здесь отписывались,что покупка на 2000 не прошла...
amator2020
 
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Повідомлення Додано: Пон 20 січ, 2020 18:04

Re: Форвард Банк Forward Bank

Кочевник, сегодня в приложение получил уведомление. На странице входа в ИБ https://online.forward-bank.com/auth/signin висит баннер
MASolomko
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Повідомлень: 1621
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Повідомлення Додано: Пон 20 січ, 2020 18:05

  MASolomko написав:Почему-то не видел в этой теме упоминание про акцию.
"Платіть безконтактно картками Mastercard від Forward Bank!"
Розраховуйтесь безконтактно картками Mastercard від Forward Bank за допомогою сервісів Google Pay та Apple Pay – отримуйте cashback за першу операцію та за 10 безконтактних покупок!
https://online.forward-bank.com/assets/ ... banner.png
https://www.forward-bank.com/about/acti ... _umovy.pdf

От 50 до 100 грн на кону. ;)

ps Если удалить карту из Google Pay и затем заново её добавить, то можно попасть под соблюдение условия "При здійсненні 1 (першої) операції безготівкової покупки за допомогою NFC-гаманців після підключення до сервісу Google Pay/Apple Pay"?


я так понял минимальной суммы покупки нет?
Hack-Stock
 
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Повідомлення Додано: Пон 20 січ, 2020 18:32

Re: Форвард Банк Forward Bank

Якщо картка вже була в гпей, то в прольоті за першу купівлю?
Чи можна трьома картками прийняти участь? Щоби по всіх нарахували бонус.
Кочевник
 
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Повідомлення Додано: Пон 20 січ, 2020 18:38

  amator2020 написав:Подскажите пож. какие лимиты по дебетовой карте ко-ко на снятие,переводы и оплаты,или где посмотреть? Что-то я не нахожу. Здесь отписывались,что покупка на 2000 не прошла...

Ліміти стандартні 15000 на банкомат термінали і торгові операції - 50000 на добу.
Востаннє редагувалось Квесторе_поверніться в Пон 20 січ, 2020 19:07, всього редагувалось 1 раз.
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 100 або 50 грн від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
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Повідомлення Додано: Пон 20 січ, 2020 18:55

  Квесторе_поверніться написав:
  amator2020 написав:Подскажите пож. какие лимиты по дебетовой карте ко-ко на снятие,переводы и оплаты,или где посмотреть? Что-то я не нахожу. Здесь отписывались,что покупка на 2000 не прошла...

Ліміти стандартні 50000 на банкомат і торгові термінали і 15000 на інтернет.

В приложении лимиты поднимаются до более высоких сумм. Фактическими лимитами не интересовался.
ingtrans
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Повідомлення Додано: Пон 20 січ, 2020 19:04

  ingtrans написав:
  Квесторе_поверніться написав:
  amator2020 написав:Подскажите пож. какие лимиты по дебетовой карте ко-ко на снятие,переводы и оплаты,или где посмотреть? Что-то я не нахожу. Здесь отписывались,что покупка на 2000 не прошла...

Ліміти стандартні 50000 на банкомат і торгові термінали і 15000 на інтернет.

В приложении лимиты поднимаются до более высоких сумм. Фактическими лимитами не интересовался.

Вибачаюсь перепутав. :oops:
Зняття готівки 15000, Безготівкові операції 50000 - стандартні лініти.
В ІБ
Картки, клік на карту, управління лімітами - можна підняти ліміти.
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 100 або 50 грн від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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Повідомлення Додано: Пон 20 січ, 2020 19:15

  mihasik написав:
  Vorlon написав:Stringer
Ну там допку можно по-моему выпустить для этого случая? :roll:

Или на ощадный закинуть на эти дни.

Ну по мне так проще взять валютки альфы и не морочить себе голову..., а то захавает банкомат карту, а тебе вместо запланированного мероприятия надо срочно думать куда выводить все деньги, блокировать карту... то ещё развлечение ;-)
+100 грн за открытие Коко Кард с кешбеком в банке Форвард - http://lx4.me/c/Lu5e5LL8
+ 50 грн к бонусу на депозит! Промокод F9GZULI
    на https://minfin.com.ua/deposits/bonus/
Stringer
 
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