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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 20 січ, 2020 19:45
Офіційні умофи аХції плати телефоном
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 100 або 50 грн від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Додано: Пон 20 січ, 2020 20:19
Re: Форвард Банк Forward Bank
Опять нужно покупать телефон с НФЦ? Я свой Ми Макс 2, ни на что не променяю (бюджетник с мощным процессором, большим экраном и емким аккумулятором).
Додано: Пон 20 січ, 2020 20:23
Что значит опять? То есть раньше вы даже и предположить не могли, что это вам понадобится? Телефоны без NFC неактуальны от слова совсем. И что там внутри - уже совсем неважно. По меньшей мере для разбирающихся в финансах. Коими должны быть все местные
Додано: Пон 20 січ, 2020 20:30
Re: Форвард Банк Forward Bank
Мі Макс 2 дуже добре доповнює інші телефони з НФЦ.
Додано: Пон 20 січ, 2020 20:43
Да хрень это. Я был неискушен в вопросах выбора смартфонов. инетерс был простой, недорогой смарт с нормальным процессором и памятью, а большой экран в качестве бонуса вышел - уже больше года работает без нареканий.
Додано: Пон 20 січ, 2020 20:44
Додано: Пон 20 січ, 2020 20:48
Додано: Пон 20 січ, 2020 20:49
Додано: Пон 20 січ, 2020 20:51
Додано: Пон 20 січ, 2020 20:51
Є 3 робочі номери - 3 сімкарти...шо тоді робити?
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 100 або 50 грн від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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