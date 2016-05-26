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Форвард Банк Forward Bank

Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 3734373537363737>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Форвард Банк Forward Bank 2.8 5 432
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
26%
114
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
83
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
84
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
21%
90
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
61
Всього голосів : 432
Повідомлення Додано: Пон 20 січ, 2020 19:45

Офіційні умофи аХції плати телефоном
https://www.forward-bank.com/about/acti ... _umovy.pdf
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 100 або 50 грн від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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Повідомлень: 31588
З нами з: 22.11.13
Подякував: 1 раз.
Подякували: 1594 раз.
 
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Повідомлення Додано: Пон 20 січ, 2020 20:19

Re: Форвард Банк Forward Bank

Опять нужно покупать телефон с НФЦ? Я свой Ми Макс 2, ни на что не променяю (бюджетник с мощным процессором, большим экраном и емким аккумулятором).
vpchelko
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Повідомлень: 120
З нами з: 05.07.17
Подякував: 0 раз.
Подякували: 10 раз.
 
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Повідомлення Додано: Пон 20 січ, 2020 20:23

  vpchelko написав:Опять нужно покупать телефон с НФЦ? Я свой Ми Макс 2, ни на что не променяю.

Что значит опять? То есть раньше вы даже и предположить не могли, что это вам понадобится? Телефоны без NFC неактуальны от слова совсем. И что там внутри - уже совсем неважно. По меньшей мере для разбирающихся в финансах. Коими должны быть все местные :)
Vorlon
 
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Повідомлення Додано: Пон 20 січ, 2020 20:30

Re: Форвард Банк Forward Bank

Мі Макс 2 дуже добре доповнює інші телефони з НФЦ.
Кочевник
 
Повідомлень: 1259
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Подякував: 217 раз.
Подякували: 61 раз.
 
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Повідомлення Додано: Пон 20 січ, 2020 20:43

  Vorlon написав:Что значит опять? То есть раньше вы даже и предположить не могли, что это вам понадобится? Телефоны без NFC неактуальны от слова совсем. И что там внутри - уже совсем неважно. По меньшей мере для разбирающихся в финансах. Коими должны быть все местные :)

Да хрень это. Я был неискушен в вопросах выбора смартфонов. инетерс был простой, недорогой смарт с нормальным процессором и памятью, а большой экран в качестве бонуса вышел - уже больше года работает без нареканий.
vpchelko
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Повідомлень: 120
З нами з: 05.07.17
Подякував: 0 раз.
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Повідомлення Додано: Пон 20 січ, 2020 20:44

  Кочевник написав:Мі Макс 2 дуже добре доповнює інші телефони з НФЦ.

Это как - ходить с двумя смартфонами? :o
Vorlon
 
Повідомлень: 7759
З нами з: 14.06.13
Подякував: 387 раз.
Подякували: 785 раз.
 
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Повідомлення Додано: Пон 20 січ, 2020 20:48

  Кочевник написав:Мі Макс 2 дуже добре доповнює інші телефони з НФЦ.


Больше одного смартфона - сильно на любителя.
vpchelko
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Повідомлень: 120
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Повідомлення Додано: Пон 20 січ, 2020 20:49

  Vorlon написав:Это как - ходить с двумя смартфонами? :o

Есть такие персонажи :)
vpchelko
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Повідомлення Додано: Пон 20 січ, 2020 20:51

  vpchelko написав:
  Кочевник написав:Мі Макс 2 дуже добре доповнює інші телефони з НФЦ.


Больше одного смартфона - сильно на любителя.

Я не аматор, я - професіонал.
Кочевник
 
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Подякував: 217 раз.
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Повідомлення Додано: Пон 20 січ, 2020 20:51

  vpchelko написав:
  Vorlon написав:Это как - ходить с двумя смартфонами? :o

Есть такие персонажи :)

Є 3 робочі номери - 3 сімкарти...шо тоді робити?
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 100 або 50 грн від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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Повідомлень: 31588
З нами з: 22.11.13
Подякував: 1 раз.
Подякували: 1594 раз.
 
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