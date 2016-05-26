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Обслуговування в українських
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Форвард Банк Forward Bank

Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 3734373537363737

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Форвард Банк Forward Bank 2.8 5 432
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
26%
114
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
83
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
84
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
21%
90
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
61
Всього голосів : 432
Повідомлення Додано: Пон 20 січ, 2020 20:53

  Квесторе_поверніться написав:Є 3 робочі номери - 3 сімкарти...шо тоді робити?


Это на любителя. Можно хоть кнопочный для этих целей приспособить за 200-300грн.
https://hotline.ua/mobile-mobilnye-tele ... 180746833/
vpchelko
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Повідомлення Додано: Пон 20 січ, 2020 21:05

Re: Форвард Банк Forward Bank

3 sim і навіть 4 треба отаке
https://newsmag.com.ua/mini-telefon-servo-s07-green-ru/
Воно і гарнадура для смарта, і самостійний тіліпон. В мене там фінномер, більше той номер ні для чого :)
Пользуясь продуктами банка культурный человек должен что-то заработать. Не заработал = потерял(IMPRINTER)
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chipmunk
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Повідомлення Додано: Пон 20 січ, 2020 21:15

  chipmunk написав:3 sim і навіть 4 треба отаке
https://newsmag.com.ua/mini-telefon-servo-s07-green-ru/
Воно і гарнадура для смарта, і самостійний тіліпон. В мене там фінномер, більше той номер ні для чого :)

Прикольный гаджет.
vpchelko
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Повідомлення Додано: Пон 20 січ, 2020 21:18

  vpchelko написав:
  chipmunk написав:3 sim і навіть 4 треба отаке
https://newsmag.com.ua/mini-telefon-servo-s07-green-ru/
Воно і гарнадура для смарта, і самостійний тіліпон. В мене там фінномер, більше той номер ні для чого :)

Прикольный гаджет.


Вы можете просто одеть телефон на ухо,

це як - замість кульчиків? :mrgreen:
+50грн !
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greenozon
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Повідомлення Додано: Пон 20 січ, 2020 21:23

Re: Форвард Банк Forward Bank

А от на вусі постійно носить не дуже зручно, тут мабуть краще оце. Але в мене нема
https://sk.ks.ua/p1050865083-servo.html
Пользуясь продуктами банка культурный человек должен что-то заработать. Не заработал = потерял(IMPRINTER)
Промокот мінфін 5X1A552 minfin.com.ua/deposits/bonus +50грн
chipmunk
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