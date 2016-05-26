Это на любителя. Можно хоть кнопочный для этих целей приспособить за 200-300грн.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 20 січ, 2020 20:53
Это на любителя. Можно хоть кнопочный для этих целей приспособить за 200-300грн.
Додано: Пон 20 січ, 2020 21:05
Re: Форвард Банк Forward Bank
3 sim і навіть 4 треба отаке
Воно і гарнадура для смарта, і самостійний тіліпон. В мене там фінномер, більше той номер ні для чого
Пользуясь продуктами банка культурный человек должен что-то заработать. Не заработал = потерял(IMPRINTER)
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Додано: Пон 20 січ, 2020 21:15
Прикольный гаджет.
Додано: Пон 20 січ, 2020 21:18
Вы можете просто одеть телефон на ухо,
це як - замість кульчиків?
+50грн !
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Додано: Пон 20 січ, 2020 21:23
Re: Форвард Банк Forward Bank
А от на вусі постійно носить не дуже зручно, тут мабуть краще оце. Але в мене нема
Пользуясь продуктами банка культурный человек должен что-то заработать. Не заработал = потерял(IMPRINTER)
Промокот мінфін 5X1A552 minfin.com.ua/deposits/bonus +50грн
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