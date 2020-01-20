Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 20 січ, 2020 20:53
Квесторе_поверніться написав:
Є 3 робочі номери - 3 сімкарти...шо тоді робити?
Это на любителя. Можно хоть кнопочный для этих целей приспособить за 200-300грн.
https://hotline.ua/mobile-mobilnye-tele ... 180746833/
vpchelko
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Подякував: 0 раз.
Подякували: 10 раз.
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Додано: Пон 20 січ, 2020 21:05
3 sim і навіть 4 треба отаке
https://newsmag.com.ua/mini-telefon-servo-s07-green-ru/
Воно і гарнадура для смарта, і самостійний тіліпон. В мене там фінномер, більше той номер ні для чого
Пользуясь продуктами банка культурный человек должен что-то заработать. Не заработал = потерял(IMPRINTER)
Промокот мінфін 5X1A552 minfin.com.ua/deposits/bonus +50грн
chipmunk
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З нами з: 15.04.09
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Додано: Пон 20 січ, 2020 21:15
vpchelko
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Подякували: 10 раз.
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Додано: Пон 20 січ, 2020 21:23
А от на вусі постійно носить не дуже зручно, тут мабуть краще оце. Але в мене нема
https://sk.ks.ua/p1050865083-servo.html
Пользуясь продуктами банка культурный человек должен что-то заработать. Не заработал = потерял(IMPRINTER)
Промокот мінфін 5X1A552 minfin.com.ua/deposits/bonus +50грн
chipmunk
Повідомлень: 8446
З нами з: 15.04.09
Подякував: 465 раз.
Подякували: 521 раз.
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Додано: Пон 20 січ, 2020 21:30
Hack-Stock написав: MASolomko написав:
Почему-то не видел в этой теме упоминание про акцию.
"Платіть безконтактно картками Mastercard від Forward Bank!"
Розраховуйтесь безконтактно картками Mastercard від Forward Bank за допомогою сервісів Google Pay та Apple Pay – отримуйте cashback за першу операцію та за 10 безконтактних покупок!
https://online.forward-bank.com/assets/ ... banner.png https://www.forward-bank.com/about/acti ... _umovy.pdf
От 50 до 100 грн на кону.
ps Если удалить карту из Google Pay и затем заново её добавить, то можно попасть под соблюдение условия "При здійсненні 1 (першої) операції безготівкової покупки за допомогою NFC-гаманців після підключення до сервісу Google Pay/Apple Pay"?
я так понял минимальной суммы покупки нет?
Минималки нет, главное чтоб мастер был и от 1 коп. Оплата прошла по безконтакту
за открытие Коко Кард с кешбеком в банке Форвард - +100 грн http://lx4.me/c/5UKpFtfX к бонусу на депозит! Промокод - + 50 грн на 26OKYG5 https://minfin.com.ua/deposits/bonus
anis
Повідомлень: 2112
З нами з: 22.11.15
Подякував: 102 раз.
Подякували: 62 раз.
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Додано: Пон 20 січ, 2020 21:32
MASolomko написав:
Почему-то не видел в этой теме упоминание про акцию.
"Платіть безконтактно картками Mastercard від Forward Bank!"
Розраховуйтесь безконтактно картками Mastercard від Forward Bank за допомогою сервісів Google Pay та Apple Pay – отримуйте cashback за першу операцію та за 10 безконтактних покупок!
https://online.forward-bank.com/assets/ ... banner.png https://www.forward-bank.com/about/acti ... _umovy.pdf
От 50 до 100 грн на кону.
ps Если удалить карту из Google Pay и затем заново её добавить, то можно попасть под соблюдение условия "При здійсненні 1 (першої) операції безготівкової покупки за допомогою NFC-гаманців після підключення до сервісу Google Pay/Apple Pay"?
Нет такой финт с мастером не проходит!
за открытие Коко Кард с кешбеком в банке Форвард - +100 грн http://lx4.me/c/5UKpFtfX к бонусу на депозит! Промокод - + 50 грн на 26OKYG5 https://minfin.com.ua/deposits/bonus
anis
Повідомлень: 2112
З нами з: 22.11.15
Подякував: 102 раз.
Подякували: 62 раз.
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Додано: Пон 20 січ, 2020 21:45
Оплачиваю в этом месяце КоКо за обеды в кафе, поэтому 10 операций за пару недель посредством NFC - легко!
Vorlon
Повідомлень: 7761
З нами з: 14.06.13
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Додано: Пон 20 січ, 2020 21:48
Квесторе_поверніться написав:
Є 3 робочі номери - 3 сімкарти...шо тоді робити?
три айфона
никому не верю
sens
Повідомлень: 11830
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Подякував: 31 раз.
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Додано: Пон 20 січ, 2020 21:53
Vorlon написав:
Оплачиваю в этом месяце КоКо за обеды в кафе, поэтому 10 операций за пару недель посредством NFC - легко!
АТБ и 10к яиц!! За пару минут и все)))
за открытие Коко Кард с кешбеком в банке Форвард - +100 грн http://lx4.me/c/5UKpFtfX к бонусу на депозит! Промокод - + 50 грн на 26OKYG5 https://minfin.com.ua/deposits/bonus
anis
Повідомлень: 2112
З нами з: 22.11.15
Подякував: 102 раз.
Подякували: 62 раз.
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