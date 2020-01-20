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Форвард Банк Forward Bank

Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 3735373637373738>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Форвард Банк Forward Bank 2.8 5 432
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
26%
114
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
83
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
84
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
21%
90
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
61
Всього голосів : 432
Повідомлення Додано: Пон 20 січ, 2020 20:53

  Квесторе_поверніться написав:Є 3 робочі номери - 3 сімкарти...шо тоді робити?


Это на любителя. Можно хоть кнопочный для этих целей приспособить за 200-300грн.
https://hotline.ua/mobile-mobilnye-tele ... 180746833/
vpchelko
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Повідомлення Додано: Пон 20 січ, 2020 21:05

Re: Форвард Банк Forward Bank

3 sim і навіть 4 треба отаке
https://newsmag.com.ua/mini-telefon-servo-s07-green-ru/
Воно і гарнадура для смарта, і самостійний тіліпон. В мене там фінномер, більше той номер ні для чого :)
Пользуясь продуктами банка культурный человек должен что-то заработать. Не заработал = потерял(IMPRINTER)
Промокот мінфін 5X1A552 minfin.com.ua/deposits/bonus +50грн
chipmunk
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Повідомлення Додано: Пон 20 січ, 2020 21:15

  chipmunk написав:3 sim і навіть 4 треба отаке
https://newsmag.com.ua/mini-telefon-servo-s07-green-ru/
Воно і гарнадура для смарта, і самостійний тіліпон. В мене там фінномер, більше той номер ні для чого :)

Прикольный гаджет.
vpchelko
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Повідомлення Додано: Пон 20 січ, 2020 21:18

  vpchelko написав:
  chipmunk написав:3 sim і навіть 4 треба отаке
https://newsmag.com.ua/mini-telefon-servo-s07-green-ru/
Воно і гарнадура для смарта, і самостійний тіліпон. В мене там фінномер, більше той номер ні для чого :)

Прикольный гаджет.


Вы можете просто одеть телефон на ухо,

це як - замість кульчиків? :mrgreen:
+50грн !
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greenozon
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Повідомлення Додано: Пон 20 січ, 2020 21:23

Re: Форвард Банк Forward Bank

А от на вусі постійно носить не дуже зручно, тут мабуть краще оце. Але в мене нема
https://sk.ks.ua/p1050865083-servo.html
Пользуясь продуктами банка культурный человек должен что-то заработать. Не заработал = потерял(IMPRINTER)
Промокот мінфін 5X1A552 minfin.com.ua/deposits/bonus +50грн
chipmunk
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Повідомлення Додано: Пон 20 січ, 2020 21:30

Re: Форвард Банк Forward Bank

Hack-Stock написав:
  MASolomko написав:Почему-то не видел в этой теме упоминание про акцию.
"Платіть безконтактно картками Mastercard від Forward Bank!"
Розраховуйтесь безконтактно картками Mastercard від Forward Bank за допомогою сервісів Google Pay та Apple Pay – отримуйте cashback за першу операцію та за 10 безконтактних покупок!
https://online.forward-bank.com/assets/ ... banner.png
https://www.forward-bank.com/about/acti ... _umovy.pdf

От 50 до 100 грн на кону. ;)

ps Если удалить карту из Google Pay и затем заново её добавить, то можно попасть под соблюдение условия "При здійсненні 1 (першої) операції безготівкової покупки за допомогою NFC-гаманців після підключення до сервісу Google Pay/Apple Pay"?


я так понял минимальной суммы покупки нет?
Минималки нет, главное чтоб мастер был и от 1 коп. Оплата прошла по безконтакту
+100 грн за открытие Коко Кард с кешбеком в банке Форвард - http://lx4.me/c/5UKpFtfX
+ 50 грн к бонусу на депозит! Промокод - 26OKYG5 на https://minfin.com.ua/deposits/bonus
anis
 
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Повідомлення Додано: Пон 20 січ, 2020 21:32

Re: Форвард Банк Forward Bank

MASolomko написав:Почему-то не видел в этой теме упоминание про акцию.
"Платіть безконтактно картками Mastercard від Forward Bank!"
Розраховуйтесь безконтактно картками Mastercard від Forward Bank за допомогою сервісів Google Pay та Apple Pay – отримуйте cashback за першу операцію та за 10 безконтактних покупок!
https://online.forward-bank.com/assets/ ... banner.png
https://www.forward-bank.com/about/acti ... _umovy.pdf

От 50 до 100 грн на кону. ;)

ps Если удалить карту из Google Pay и затем заново её добавить, то можно попасть под соблюдение условия "При здійсненні 1 (першої) операції безготівкової покупки за допомогою NFC-гаманців після підключення до сервісу Google Pay/Apple Pay"?
Нет такой финт с мастером не проходит!
+100 грн за открытие Коко Кард с кешбеком в банке Форвард - http://lx4.me/c/5UKpFtfX
+ 50 грн к бонусу на депозит! Промокод - 26OKYG5 на https://minfin.com.ua/deposits/bonus
anis
 
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Повідомлення Додано: Пон 20 січ, 2020 21:45

Оплачиваю в этом месяце КоКо за обеды в кафе, поэтому 10 операций за пару недель посредством NFC - легко! :D
Vorlon
 
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Повідомлення Додано: Пон 20 січ, 2020 21:48

  Квесторе_поверніться написав:
  vpchelko написав:
  Vorlon написав:Это как - ходить с двумя смартфонами? :o

Есть такие персонажи :)

Є 3 робочі номери - 3 сімкарти...шо тоді робити?
три айфона
никому не верю
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Повідомлення Додано: Пон 20 січ, 2020 21:53

Re: Форвард Банк Forward Bank

Vorlon написав:Оплачиваю в этом месяце КоКо за обеды в кафе, поэтому 10 операций за пару недель посредством NFC - легко! :D
АТБ и 10к яиц!! За пару минут и все)))
+100 грн за открытие Коко Кард с кешбеком в банке Форвард - http://lx4.me/c/5UKpFtfX
+ 50 грн к бонусу на депозит! Промокод - 26OKYG5 на https://minfin.com.ua/deposits/bonus
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