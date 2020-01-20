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Обслуговування в українських
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Форвард Банк Forward Bank

Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 3735373637373738

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Форвард Банк Forward Bank 2.8 5 432
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
26%
114
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
83
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
84
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
21%
90
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
61
Всього голосів : 432
Повідомлення Додано: Пон 20 січ, 2020 22:01

Re: Форвард Банк Forward Bank

Последняя капля... так сказать крик души... Бесит этот дятло-Банк ... наверное так и не смогу им воспользоваться... Получил карты куръером в среду утром на прошлой недели, прочитал что для активации нужно позвонить на горячку... звоню со среды каждый день и в день раз 10. Мне говорят что мои документы еще не в базе, то еще не активны...ПРОСТО АБСУРД на руках 2 "якобы" оформленных карты дранных КоКо а пользоваться ими нельзя. В очередной раз убеждаюсь что не стоит открывать в этом банке депозиты и вообще иметь с ним дел. Ну как так можно относиться к клиентам? я в шоке... наверное завтра выкину просто эти карты и порву договора... смысла нет. Даже не знаю что делать.... кто что посоветует? или просто выбросить и забыть?
artem_1515
 
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Повідомлення Додано: Пон 20 січ, 2020 22:08

Re: Форвард Банк Forward Bank

  artem_1515 написав:Даже не знаю что делать.... кто что посоветует?

Терпение, терпение... И совершенно незачем звонить каждый день по 10 раз.
ingtrans
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Повідомлення Додано: Пон 20 січ, 2020 22:11

artem_1515
Выбросить единственные карты в стране с 15% на остаток и хорошим кэшбеком - это логикой не понять :?
Vorlon
 
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Повідомлення Додано: Пон 20 січ, 2020 22:16

Re: Форвард Банк Forward Bank

А хто підкаже, якщо прийняти участь в акції не одною КоКошкою, а ще дебеткою і ізіпеєм, нарахують бонуси по всіх рахунках?
Кочевник
 
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Повідомлення Додано: Пон 20 січ, 2020 22:22

  ingtrans написав:
  artem_1515 написав:Даже не знаю что делать.... кто что посоветует?

Терпение, терпение... И совершенно незачем звонить каждый день по 10 раз.


Сегодня уже не звонил... думаю меня точно никто не наберет и не активирует :lol:
Терпение не вечное ... после интимных связей с приватом (но там % не интересны стали) остается только Моно наверное...хотя были большие планы на форвард :lol: :P
Как раз 2 недели назад начал активно заниматься оформлением карт когда % по депо был 17,25 + 0,5 за ИБ теперь 16,25 ... пока активирую карту дебет уже будет наверное 10 % :lol: и смех ти грех
artem_1515
 
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  #<1 ... 3735373637373738
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