|
|
|
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 20 січ, 2020 22:01
Re: Форвард Банк Forward Bank
Последняя капля... так сказать крик души... Бесит этот дятло-Банк ... наверное так и не смогу им воспользоваться... Получил карты куръером в среду утром на прошлой недели, прочитал что для активации нужно позвонить на горячку... звоню со среды каждый день и в день раз 10. Мне говорят что мои документы еще не в базе, то еще не активны...ПРОСТО АБСУРД на руках 2 "якобы" оформленных карты дранных КоКо а пользоваться ими нельзя. В очередной раз убеждаюсь что не стоит открывать в этом банке депозиты и вообще иметь с ним дел. Ну как так можно относиться к клиентам? я в шоке... наверное завтра выкину просто эти карты и порву договора... смысла нет. Даже не знаю что делать.... кто что посоветует? или просто выбросить и забыть?
Додано: Пон 20 січ, 2020 22:08
Re: Форвард Банк Forward Bank
Додано: Пон 20 січ, 2020 22:11
artem_1515
Выбросить единственные карты в стране с 15% на остаток и хорошим кэшбеком - это логикой не понять
Додано: Пон 20 січ, 2020 22:16
Re: Форвард Банк Forward Bank
А хто підкаже, якщо прийняти участь в акції не одною КоКошкою, а ще дебеткою і ізіпеєм, нарахують бонуси по всіх рахунках?
Додано: Пон 20 січ, 2020 22:22
Сегодня уже не звонил... думаю меня точно никто не наберет и не активирует
Терпение не вечное ... после интимных связей с приватом (но там % не интересны стали) остается только Моно наверное...хотя были большие планы на форвард
Как раз 2 недели назад начал активно заниматься оформлением карт когда % по депо был 17,25 + 0,5 за ИБ теперь 16,25 ... пока активирую карту дебет уже будет наверное 10 % и смех ти грех
|