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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 20 січ, 2020 22:01
Re: Форвард Банк Forward Bank
Последняя капля... так сказать крик души... Бесит этот дятло-Банк ... наверное так и не смогу им воспользоваться... Получил карты куръером в среду утром на прошлой недели, прочитал что для активации нужно позвонить на горячку... звоню со среды каждый день и в день раз 10. Мне говорят что мои документы еще не в базе, то еще не активны...ПРОСТО АБСУРД на руках 2 "якобы" оформленных карты дранных КоКо а пользоваться ими нельзя. В очередной раз убеждаюсь что не стоит открывать в этом банке депозиты и вообще иметь с ним дел. Ну как так можно относиться к клиентам? я в шоке... наверное завтра выкину просто эти карты и порву договора... смысла нет. Даже не знаю что делать.... кто что посоветует? или просто выбросить и забыть?
Додано: Пон 20 січ, 2020 22:08
Re: Форвард Банк Forward Bank
Додано: Пон 20 січ, 2020 22:11
artem_1515
Выбросить единственные карты в стране с 15% на остаток и хорошим кэшбеком - это логикой не понять
Додано: Пон 20 січ, 2020 22:16
Re: Форвард Банк Forward Bank
А хто підкаже, якщо прийняти участь в акції не одною КоКошкою, а ще дебеткою і ізіпеєм, нарахують бонуси по всіх рахунках?
Додано: Пон 20 січ, 2020 22:22
Сегодня уже не звонил... думаю меня точно никто не наберет и не активирует
Терпение не вечное ... после интимных связей с приватом (но там % не интересны стали) остается только Моно наверное...хотя были большие планы на форвард
Как раз 2 недели назад начал активно заниматься оформлением карт когда % по депо был 17,25 + 0,5 за ИБ теперь 16,25 ... пока активирую карту дебет уже будет наверное 10 % и смех ти грех
Додано: Пон 20 січ, 2020 23:02
Не за пару минут не справитесь . У атебе который раз наблюдаю, что при оплате nfc евойный терминальчик чуток подофигевает и секунд на 20 а то и 30 подвисает. Уже и продаван его потеребит, а он все в прострации. Так что за пару минут вы в лучшем случае пяток КоКо успеете оплатить
Фламинго приобретает свой розовый цвет по причине того, что его рацион состоит в основном из розовых креветок, которые содержат много каротина.
Додано: Пон 20 січ, 2020 23:45
Я свою Цыпу, она вторая, активировал сам из апликухи, хотя горячка уверяла, шо надо подождать ещё дня три четыре, до какая-то привязка у них требует этого времени. И ещё, - просто выкидывать низзя, до нада закрыть счёт, который по карте.
РОШЕН
ФУФЛО
Додано: Пон 20 січ, 2020 23:48
У меня и на дебетку, и на Цыпу идут начисления. За изю не знаю.
РОШЕН
ФУФЛО
Додано: Пон 20 січ, 2020 23:52
Подскажите, чтобы получить бонус за КОКО, нужно просто рассчитаться картой на 100 грн или что-то более хитрое сделать?
И еще вопрос: при оформлении дебетовой про страховку не спрашивали, что это может означать - подключили по умолчанию или не подключили? Завтра приедет курьер, ему уместно такие вопросы задавать или он ничего не знает?
Додано: Вів 21 січ, 2020 00:01
1.Рассчитаться на 100 грн.
2.Не должны были, Вы можете сами проверить в документах,которые даст на подпись курьер, там видно подключена страховка или нет и смс подключены или нет, просто внимательно прочитайте
Востаннє редагувалось velvet в Вів 21 січ, 2020 00:06, всього редагувалось 1 раз.
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