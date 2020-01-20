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Обслуговування в українських
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Форвард Банк Forward Bank

Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 3736373737383739

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Форвард Банк Forward Bank 2.8 5 432
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
26%
114
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
83
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
84
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
21%
90
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
61
Всього голосів : 432
Повідомлення Додано: Вів 21 січ, 2020 00:06

velvet Спасибо. А приветственный бонус за дебетку тоже дают или только за кредитку? Что-то я в описании вижу только по кредитке.
ishvara
 
Повідомлень: 1501
З нами з: 09.12.12
Подякував: 242 раз.
Подякували: 84 раз.
 
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Повідомлення Додано: Вів 21 січ, 2020 00:15

  Flamingo написав:Не за пару минут не справитесь ;). У атебе который раз наблюдаю, что при оплате nfc евойный терминальчик чуток подофигевает и секунд на 20 а то и 30 подвисает.

Он и за 20 минут не сможет. Г-Пєй же не разрешает больше 2-х раз платить подряд в одной точке и терминал просит пластиковую карту... или уже поменяли?
Slx
 
Повідомлень: 433
З нами з: 23.07.18
Подякував: 133 раз.
Подякували: 45 раз.
 
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  #<1 ... 3736373737383739
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