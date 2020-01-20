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Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 21 січ, 2020 00:06
velvet Спасибо. А приветственный бонус за дебетку тоже дают или только за кредитку? Что-то я в описании вижу только по кредитке.
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ishvara
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Додано: Вів 21 січ, 2020 00:15
Flamingo написав:
Не за пару минут не справитесь
. У атебе который раз наблюдаю, что при оплате nfc евойный терминальчик чуток подофигевает и секунд на 20 а то и 30 подвисает.
Он и за 20 минут не сможет. Г-Пєй же не разрешает больше 2-х раз платить подряд в одной точке и терминал просит пластиковую карту... или уже поменяли?
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Slx
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