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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 21 січ, 2020 00:06
velvet Спасибо. А приветственный бонус за дебетку тоже дают или только за кредитку? Что-то я в описании вижу только по кредитке.
Додано: Вів 21 січ, 2020 00:15
Он и за 20 минут не сможет. Г-Пєй же не разрешает больше 2-х раз платить подряд в одной точке и терминал просит пластиковую карту... или уже поменяли?
Додано: Вів 21 січ, 2020 01:02
только за кредитку
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