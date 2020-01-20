ishvara написав:Подскажите, чтобы получить бонус за КОКО, нужно просто рассчитаться картой на 100 грн или что-то более хитрое сделать? И еще вопрос: при оформлении дебетовой про страховку не спрашивали, что это может означать - подключили по умолчанию или не подключили? Завтра приедет курьер, ему уместно такие вопросы задавать или он ничего не знает?
1.Рассчитаться на 100 грн. 2.Не должны были, Вы можете сами проверить в документах,которые даст на подпись курьер, там видно подключена страховка или нет и смс подключены или нет, просто внимательно прочитайте
Востаннє редагувалось velvet в Вів 21 січ, 2020 00:06, всього редагувалось 1 раз.
промо-код: V5D1PH5 для получения дополнительного вознаграждения в сумме 50 грн. от сайта minfin.com.ua при размещении заявки на «Бонус к депозитам»
artem_1515 написав:Последняя капля... так сказать крик души... Бесит этот дятло-Банк ... наверное так и не смогу им воспользоваться... Получил карты куръером в среду утром на прошлой недели, прочитал что для активации нужно позвонить на горячку... звоню со среды каждый день и в день раз 10. Мне говорят что мои документы еще не в базе, то еще не активны...ПРОСТО АБСУРД на руках 2 "якобы" оформленных карты дранных КоКо а пользоваться ими нельзя. В очередной раз убеждаюсь что не стоит открывать в этом банке депозиты и вообще иметь с ним дел. Ну как так можно относиться к клиентам? я в шоке... наверное завтра выкину просто эти карты и порву договора... смысла нет. Даже не знаю что делать.... кто что посоветует? или просто выбросить и забыть?
1) Можете выбросить и забыть. Т.к. карты не активированы, теоретически ничем не грозит. 2) Напишите офпреду банка на форуме. Реагирует. 3) Напишите 0800300880@forward-bank.com Реагируют. P.S. Скорей всего накосячили в документах/фото, но вам об этом не сообщили. Если банк не дергать, очень вероятно, что с его стороны никаких движений не будет. P.P.S. Лично я подал заявку на дебетную КОКО 19 декабря Договор от 21 декабря. Подписал документы и получил карту 14 января. Переподписал документы вчера. И тоже до сих пор не могу активировать Отношусь к происходящему философски.
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 100 або 50 грн від Фарса Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.