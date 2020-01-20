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Форвард Банк Forward Bank

Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 3736373737383739

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Форвард Банк Forward Bank 2.8 5 432
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
26%
114
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
83
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
84
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
21%
90
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
61
Всього голосів : 432
Повідомлення Додано: Вів 21 січ, 2020 00:01

  ishvara написав:Подскажите, чтобы получить бонус за КОКО, нужно просто рассчитаться картой на 100 грн или что-то более хитрое сделать?
И еще вопрос: при оформлении дебетовой про страховку не спрашивали, что это может означать - подключили по умолчанию или не подключили? Завтра приедет курьер, ему уместно такие вопросы задавать или он ничего не знает?

1.Рассчитаться на 100 грн.
2.Не должны были, Вы можете сами проверить в документах,которые даст на подпись курьер, там видно подключена страховка или нет и смс подключены или нет, просто внимательно прочитайте
Востаннє редагувалось velvet в Вів 21 січ, 2020 00:06, всього редагувалось 1 раз.
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velvet
 
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Повідомлення Додано: Вів 21 січ, 2020 00:06

velvet Спасибо. А приветственный бонус за дебетку тоже дают или только за кредитку? Что-то я в описании вижу только по кредитке.
ishvara
 
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Повідомлення Додано: Вів 21 січ, 2020 00:15

  Flamingo написав:Не за пару минут не справитесь ;). У атебе который раз наблюдаю, что при оплате nfc евойный терминальчик чуток подофигевает и секунд на 20 а то и 30 подвисает.

Он и за 20 минут не сможет. Г-Пєй же не разрешает больше 2-х раз платить подряд в одной точке и терминал просит пластиковую карту... или уже поменяли?
Slx
 
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Повідомлення Додано: Вів 21 січ, 2020 01:02

  ishvara написав:velvet Спасибо. А приветственный бонус за дебетку тоже дают или только за кредитку? Что-то я в описании вижу только по кредитке.

только за кредитку
промо-код: V5D1PH5 для получения дополнительного вознаграждения в сумме 50 грн. от сайта minfin.com.ua при размещении заявки на «Бонус к депозитам»
velvet
 
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Повідомлення Додано: Вів 21 січ, 2020 09:39

  Slx написав:
  Flamingo написав:Не за пару минут не справитесь ;). У атебе который раз наблюдаю, что при оплате nfc евойный терминальчик чуток подофигевает и секунд на 20 а то и 30 подвисает.

Он и за 20 минут не сможет. Г-Пєй же не разрешает больше 2-х раз платить подряд в одной точке и терминал просит пластиковую карту... или уже поменяли?



не поміняли, в АТБ саме так
Basilio2020
 
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Повідомлення Додано: Вів 21 січ, 2020 09:58

  artem_1515 написав:Последняя капля... так сказать крик души... Бесит этот дятло-Банк ... наверное так и не смогу им воспользоваться... Получил карты куръером в среду утром на прошлой недели, прочитал что для активации нужно позвонить на горячку... звоню со среды каждый день и в день раз 10. Мне говорят что мои документы еще не в базе, то еще не активны...ПРОСТО АБСУРД на руках 2 "якобы" оформленных карты дранных КоКо а пользоваться ими нельзя. В очередной раз убеждаюсь что не стоит открывать в этом банке депозиты и вообще иметь с ним дел. Ну как так можно относиться к клиентам? я в шоке... наверное завтра выкину просто эти карты и порву договора... смысла нет. Даже не знаю что делать.... кто что посоветует? или просто выбросить и забыть?

1) Можете выбросить и забыть. Т.к. карты не активированы, теоретически ничем не грозит.
2) Напишите офпреду банка на форуме. Реагирует.
3) Напишите 0800300880@forward-bank.com Реагируют.
P.S. Скорей всего накосячили в документах/фото, но вам об этом не сообщили. Если банк не дергать, очень вероятно, что с его стороны никаких движений не будет.
P.P.S. Лично я подал заявку на дебетную КОКО 19 декабря :) Договор от 21 декабря. Подписал документы и получил карту 14 января. Переподписал документы вчера. И тоже до сих пор не могу активировать :) Отношусь к происходящему философски.
ramzes4
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Повідомлення Додано: Вів 21 січ, 2020 10:51

Re: Форвард Банк Forward Bank

50 грн за 10 трат по нфс дают и на Коко дебит, и на Коко кредит? Или только на одну из них?
andreyiskra
 
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Повідомлення Додано: Вів 21 січ, 2020 10:55

Re: Форвард Банк Forward Bank

Ніхто не знає, а офпред мовчить.
Кочевник
 
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Повідомлення Додано: Вів 21 січ, 2020 11:01

  andreyiskra написав:50 грн за 10 трат по нфс дают и на Коко дебит, и на Коко кредит? Или только на одну из них?

Тут немає відповіді?
https://www.forward-bank.com/about/acti ... _umovy.pdf
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 100 або 50 грн від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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Повідомлення Додано: Вів 21 січ, 2020 11:03

  ishvara написав:velvet Спасибо. А приветственный бонус за дебетку тоже дают или только за кредитку? Что-то я в описании вижу только по кредитке.

за дебетку дают 50 грн, если карту по чьей-то реферальной ссылке оформите
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