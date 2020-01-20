Последняя капля... так сказать крик души... Бесит этот дятло-Банк ... наверное так и не смогу им воспользоваться... Получил карты куръером в среду утром на прошлой недели, прочитал что для активации нужно позвонить на горячку... звоню со среды каждый день и в день раз 10. Мне говорят что мои документы еще не в базе, то еще не активны...ПРОСТО АБСУРД на руках 2 "якобы" оформленных карты дранных КоКо а пользоваться ими нельзя. В очередной раз убеждаюсь что не стоит открывать в этом банке депозиты и вообще иметь с ним дел. Ну как так можно относиться к клиентам? я в шоке... наверное завтра выкину просто эти карты и порву договора... смысла нет. Даже не знаю что делать.... кто что посоветует? или просто выбросить и забыть?