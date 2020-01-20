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Форвард Банк Forward Bank

Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 3737373837393740

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Форвард Банк Forward Bank 2.8 5 433
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
26%
114
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
83
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
84
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
21%
91
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
61
Всього голосів : 433
Повідомлення Додано: Вів 21 січ, 2020 11:10

  Hack-Stock написав:
  ishvara написав:velvet Спасибо. А приветственный бонус за дебетку тоже дают или только за кредитку? Что-то я в описании вижу только по кредитке.

за дебетку дают 50 грн, если карту по чьей-то реферальной ссылке оформите

За кредитку 100 грязними.
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 100 або 50 грн від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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  Квесторе_поверніться написав:
  andreyiskra написав:50 грн за 10 трат по нфс дают и на Коко дебит, и на Коко кредит? Или только на одну из них?

Тут немає відповіді?
https://www.forward-bank.com/about/acti ... _umovy.pdf

Немає.
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Повідомлення Додано: Вів 21 січ, 2020 11:14

Re: Форвард Банк Forward Bank

  ishvara написав:velvet Спасибо. А приветственный бонус за дебетку тоже дают или только за кредитку? Что-то я в описании вижу только по кредитке.

Приветственный бонус за дебетку не дают.
ingtrans
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Повідомлення Додано: Вів 21 січ, 2020 11:30

Re: Форвард Банк Forward Bank

Сделал пополнение моно-депозита по реквизитам, оплата вроде прошла, но баланс на карте не изменился. Чет стремает такой ход вещей. Главное вчера, когда делал оплату баланс показывало правильный, сейчас показывает без учета трат, что в мобильном что в веб.
vpchelko
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Повідомлення Додано: Вів 21 січ, 2020 11:34

Re: Форвард Банк Forward Bank

Тааак... Потенциальному клиенту, отказавшемуся при оформлении по телефону от обеих страховок, привезли на подпись заяву со страховками + сами страховые документы.
Будьте бдительны!
ramzes4
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Повідомлення Додано: Вів 21 січ, 2020 11:37

ramzes4
Сделал для себя твёрдый вывод - никаких удалённых оформлений в этом банке! Только личный визит в отделение.
Vorlon
 
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