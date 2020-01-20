За кредитку 100 грязними.
|
|
|
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 21 січ, 2020 11:10
За кредитку 100 грязними.
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 100 або 50 грн від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Додано: Вів 21 січ, 2020 11:13
Немає.
Додано: Вів 21 січ, 2020 11:14
Re: Форвард Банк Forward Bank
Додано: Вів 21 січ, 2020 11:30
Re: Форвард Банк Forward Bank
Сделал пополнение моно-депозита по реквизитам, оплата вроде прошла, но баланс на карте не изменился. Чет стремает такой ход вещей. Главное вчера, когда делал оплату баланс показывало правильный, сейчас показывает без учета трат, что в мобильном что в веб.
Додано: Вів 21 січ, 2020 11:34
Re: Форвард Банк Forward Bank
Тааак... Потенциальному клиенту, отказавшемуся при оформлении по телефону от обеих страховок, привезли на подпись заяву со страховками + сами страховые документы.
Будьте бдительны!
Додано: Вів 21 січ, 2020 11:37
ramzes4
Сделал для себя твёрдый вывод - никаких удалённых оформлений в этом банке! Только личный визит в отделение.
|