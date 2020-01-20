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Форвард Банк Forward Bank

Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 3737373837393740

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Форвард Банк Forward Bank 2.8 5 433
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
26%
114
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
83
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
84
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
21%
91
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
61
Всього голосів : 433
Повідомлення Додано: Вів 21 січ, 2020 11:10

  Hack-Stock написав:
  ishvara написав:velvet Спасибо. А приветственный бонус за дебетку тоже дают или только за кредитку? Что-то я в описании вижу только по кредитке.

за дебетку дают 50 грн, если карту по чьей-то реферальной ссылке оформите

За кредитку 100 грязними.
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 100 або 50 грн від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
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  Квесторе_поверніться написав:
  andreyiskra написав:50 грн за 10 трат по нфс дают и на Коко дебит, и на Коко кредит? Или только на одну из них?

Тут немає відповіді?
https://www.forward-bank.com/about/acti ... _umovy.pdf

Немає.
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Повідомлення Додано: Вів 21 січ, 2020 11:14

Re: Форвард Банк Forward Bank

  ishvara написав:velvet Спасибо. А приветственный бонус за дебетку тоже дают или только за кредитку? Что-то я в описании вижу только по кредитке.

Приветственный бонус за дебетку не дают.
ingtrans
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Повідомлення Додано: Вів 21 січ, 2020 11:30

Re: Форвард Банк Forward Bank

Сделал пополнение моно-депозита по реквизитам, оплата вроде прошла, но баланс на карте не изменился. Чет стремает такой ход вещей. Главное вчера, когда делал оплату баланс показывало правильный, сейчас показывает без учета трат, что в мобильном что в веб.
vpchelko
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Повідомлення Додано: Вів 21 січ, 2020 11:34

Re: Форвард Банк Forward Bank

Тааак... Потенциальному клиенту, отказавшемуся при оформлении по телефону от обеих страховок, привезли на подпись заяву со страховками + сами страховые документы.
Будьте бдительны!
ramzes4
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Повідомлення Додано: Вів 21 січ, 2020 11:37

ramzes4
Сделал для себя твёрдый вывод - никаких удалённых оформлений в этом банке! Только личный визит в отделение.
Vorlon
 
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Повідомлення Додано: Вів 21 січ, 2020 13:01

  ramzes4 написав:
  artem_1515 написав:Последняя капля... так сказать крик души... Бесит этот дятло-Банк ... наверное так и не смогу им воспользоваться... Получил карты куръером в среду утром на прошлой недели, прочитал что для активации нужно позвонить на горячку... звоню со среды каждый день и в день раз 10. Мне говорят что мои документы еще не в базе, то еще не активны...ПРОСТО АБСУРД на руках 2 "якобы" оформленных карты дранных КоКо а пользоваться ими нельзя. В очередной раз убеждаюсь что не стоит открывать в этом банке депозиты и вообще иметь с ним дел. Ну как так можно относиться к клиентам? я в шоке... наверное завтра выкину просто эти карты и порву договора... смысла нет. Даже не знаю что делать.... кто что посоветует? или просто выбросить и забыть?

1) Можете выбросить и забыть. Т.к. карты не активированы, теоретически ничем не грозит.
2) Напишите офпреду банка на форуме. Реагирует.
3) Напишите 0800300880@forward-bank.com Реагируют.
P.S. Скорей всего накосячили в документах/фото, но вам об этом не сообщили. Если банк не дергать, очень вероятно, что с его стороны никаких движений не будет.
P.P.S. Лично я подал заявку на дебетную КОКО 19 декабря :) Договор от 21 декабря. Подписал документы и получил карту 14 января. Переподписал документы вчера. И тоже до сих пор не могу активировать :) Отношусь к происходящему философски.


Тогда все ясно )) будем надеяться и ждать . Напишу официалам посмотрим на реакцию. Спасибо за информацию.
artem_1515
 
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Повідомлення Додано: Вів 21 січ, 2020 13:35

  ingtrans написав:
  ishvara написав:velvet Спасибо. А приветственный бонус за дебетку тоже дают или только за кредитку? Что-то я в описании вижу только по кредитке.

Приветственный бонус за дебетку не дают.

А выше писали что-то про 50 грн. Или это другой бонус?
ishvara
 
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Повідомлення Додано: Вів 21 січ, 2020 13:42

  ishvara написав:
  ingtrans написав:
  ishvara написав:velvet Спасибо. А приветственный бонус за дебетку тоже дают или только за кредитку? Что-то я в описании вижу только по кредитке.

Приветственный бонус за дебетку не дают.

А выше писали что-то про 50 грн. Или это другой бонус?

Есть кешбек за оформление по ссылке, а есть приветственный бонус за первую покупку за кредитные
+100 грн за открытие Коко Кард с кешбеком в банке Форвард - http://lx4.me/c/Lu5e5LL8
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    на https://minfin.com.ua/deposits/bonus/
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Повідомлення Додано: Вів 21 січ, 2020 14:04

  Квесторе_поверніться написав:
  kontik написав:карта для выплат.

Це банк в кишені?
Да, она, родимая.
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