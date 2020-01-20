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Форвард Банк Forward Bank

Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 3738373937403741

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Форвард Банк Forward Bank 2.8 5 433
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
26%
114
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
83
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
84
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
21%
91
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
61
Всього голосів : 433
Повідомлення Додано: Вів 21 січ, 2020 14:21

Re: Форвард Банк Forward Bank

Колеги, вітаю!
Уточнюю стосовно Акції «Безконтактні розрахунки»:

акція діє для кожної картки Mastercard від Forward Bank, які добавлені до Google Pay/Apple Pay. Таким чином, якщо у клієнта є декілька карток Mastercard, за кожною з яких були виконані умови акції – згідно умов він отримає кеш бек по кожній із них.
Мінімальна сума безконтактної операції по даній акції не встановлена.
0 800 300 880 (безкоштовно в межах України)
044 390 95 95 (телефон у Києві) 583 (з мобільного) http://www.forward-bank.com/
Support BForward
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Повідомлення Додано: Вів 21 січ, 2020 14:32

  Квесторе_поверніться написав:Кум поповнював Депозитку через касу.
Касирка доложила шо за поповнення кредитки через касу коміс 40 грн. :(
Правда?


Вітаю.
Поповнення дебетових карт в касах Forward Bank проводиться без комісії. Поповнення кредитних карт - комісія становить 40 грн, за виключенням кредитної КОКО КАРД.
0 800 300 880 (безкоштовно в межах України)
044 390 95 95 (телефон у Києві) 583 (з мобільного) http://www.forward-bank.com/
Support BForward
Аватар користувача
Представник банку
 
Повідомлень: 2743
З нами з: 24.09.12
Подякував: 69 раз.
Подякували: 159 раз.
 
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Повідомлення Додано: Вів 21 січ, 2020 14:33

  Support BForward написав:
  Квесторе_поверніться написав:Кум поповнював Депозитку через касу.
Касирка доложила шо за поповнення кредитки через касу коміс 40 грн. :(
Правда?


Вітаю.
Поповнення дебетових карт в касах Forward Bank проводиться без комісії. Поповнення кредитних карт - комісія становить 40 грн, за виключенням кредитної КОКО КАРД.

Дякую за уточнення.
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 100 або 50 грн від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
Повідомлень: 31598
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Повідомлення Додано: Вів 21 січ, 2020 15:26

  Support BForward написав:
  Квесторе_поверніться написав:Кум поповнював Депозитку через касу.
Касирка доложила шо за поповнення кредитки через касу коміс 40 грн. :(
Правда?


Вітаю.
Поповнення дебетових карт в касах Forward Bank проводиться без комісії. Поповнення кредитних карт - комісія становить 40 грн, за виключенням кредитної КОКО КАРД.


дозвольте запитатись, шановний представник банку Форвард, а якщо знімати гривню із дебетки в касі - ліміти тіж, що і для зняття через АТМ?
чи варіант 2 - без лімітів
+50грн !
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greenozon
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Повідомлення Додано: Вів 21 січ, 2020 15:34

  greenozon написав:
  Support BForward написав:
  Квесторе_поверніться написав:Кум поповнював Депозитку через касу.
Касирка доложила шо за поповнення кредитки через касу коміс 40 грн. :(
Правда?


Вітаю.
Поповнення дебетових карт в касах Forward Bank проводиться без комісії. Поповнення кредитних карт - комісія становить 40 грн, за виключенням кредитної КОКО КАРД.


дозвольте запитатись, шановний представник банку Форвард, а якщо знімати гривню із дебетки в касі - ліміти тіж, що і для зняття через АТМ?
чи варіант 2 - без лімітів


При знятті готівки з дебетової картки в касі Forward Bank ліміті ті ж, що і при знятті в банкоматі.
0 800 300 880 (безкоштовно в межах України)
044 390 95 95 (телефон у Києві) 583 (з мобільного) http://www.forward-bank.com/
Support BForward
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Представник банку
 
Повідомлень: 2743
З нами з: 24.09.12
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