Додано: Вів 21 січ, 2020 14:21

Колеги, вітаю!

Уточнюю стосовно Акції «Безконтактні розрахунки»:



акція діє для кожної картки Mastercard від Forward Bank, які добавлені до Google Pay/Apple Pay. Таким чином, якщо у клієнта є декілька карток Mastercard, за кожною з яких були виконані умови акції – згідно умов він отримає кеш бек по кожній із них.

Мінімальна сума безконтактної операції по даній акції не встановлена.

0 800 300 880 (безкоштовно в межах України)

044 390 95 95 (телефон у Києві) 583 (з мобільного) http://www.forward-bank.com/