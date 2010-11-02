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Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 21 січ, 2020 14:21
Колеги, вітаю!
Уточнюю стосовно Акції «Безконтактні розрахунки»:
акція діє для кожної картки Mastercard від Forward Bank, які добавлені до Google Pay/Apple Pay. Таким чином, якщо у клієнта є декілька карток Mastercard, за кожною з яких були виконані умови акції – згідно умов він отримає кеш бек по кожній із них.
Мінімальна сума безконтактної операції по даній акції не встановлена.
0 800 300 880 (безкоштовно в межах України)
044 390 95 95 (телефон у Києві) 583 (з мобільного) http://www.forward-bank.com/
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Support BForward
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Додано: Вів 21 січ, 2020 14:32
Квесторе_поверніться написав:
Кум поповнював Депозитку через касу.
Касирка доложила шо за поповнення кредитки через касу коміс 40 грн.
Правда?
Вітаю.
Поповнення дебетових карт в касах Forward Bank проводиться без комісії. Поповнення кредитних карт - комісія становить 40 грн, за виключенням кредитної КОКО КАРД.
0 800 300 880 (безкоштовно в межах України)
044 390 95 95 (телефон у Києві) 583 (з мобільного) http://www.forward-bank.com/
-
Support BForward
-
- Представник банку
-
- Повідомлень: 2743
- З нами з: 24.09.12
- Подякував: 69 раз.
- Подякували: 159 раз.
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Додано: Вів 21 січ, 2020 14:33
Support BForward написав: Квесторе_поверніться написав:
Кум поповнював Депозитку через касу.
Касирка доложила шо за поповнення кредитки через касу коміс 40 грн.
Правда?
Вітаю.
Поповнення дебетових карт в касах Forward Bank проводиться без комісії. Поповнення кредитних карт - комісія становить 40 грн, за виключенням кредитної КОКО КАРД.
Дякую за уточнення.
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 100 або 50 грн від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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Квесторе_поверніться
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Додано: Вів 21 січ, 2020 15:26
Support BForward написав: Квесторе_поверніться написав:
Кум поповнював Депозитку через касу.
Касирка доложила шо за поповнення кредитки через касу коміс 40 грн.
Правда?
Вітаю.
Поповнення дебетових карт в касах Forward Bank проводиться без комісії. Поповнення кредитних карт - комісія становить 40 грн, за виключенням кредитної КОКО КАРД.
дозвольте запитатись, шановний представник банку Форвард, а якщо знімати гривню із дебетки в касі - ліміти тіж, що і для зняття через АТМ?
чи варіант 2 - без лімітів
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greenozon
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Додано: Вів 21 січ, 2020 15:34
greenozon написав: Support BForward написав: Квесторе_поверніться написав:
Кум поповнював Депозитку через касу.
Касирка доложила шо за поповнення кредитки через касу коміс 40 грн.
Правда?
Вітаю.
Поповнення дебетових карт в касах Forward Bank проводиться без комісії. Поповнення кредитних карт - комісія становить 40 грн, за виключенням кредитної КОКО КАРД.
дозвольте запитатись, шановний представник банку Форвард, а якщо знімати гривню із дебетки в касі - ліміти тіж, що і для зняття через АТМ?
чи варіант 2 - без лімітів
При знятті готівки з дебетової картки в касі Forward Bank ліміті ті ж, що і при знятті в банкоматі.
0 800 300 880 (безкоштовно в межах України)
044 390 95 95 (телефон у Києві) 583 (з мобільного) http://www.forward-bank.com/
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Support BForward
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Додано: Вів 21 січ, 2020 16:46
Support BForward написав:
Колеги, вітаю!
Уточнюю стосовно Акції «Безконтактні розрахунки»:
акція діє для кожної картки Mastercard від Forward Bank, які добавлені до Google Pay/Apple Pay. Таким чином, якщо у клієнта є декілька карток Mastercard, за кожною з яких були виконані умови акції – згідно умов він отримає кеш бек по кожній із них.
Мінімальна сума безконтактної операції по даній акції не встановлена.
Речь только о депозитке. Все остальные мастеркарды -БВК,авторские всех видов, плюс марафонцы плюс покупоны не подпадают под акцию по таблице исключений.
«Я отношусь к банкам как к креветкам:
выедаю самое вкусное, а остальное выбрасываю»
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VLADPn
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Додано: Вів 21 січ, 2020 16:51
VLADPn написав: Support BForward написав:
Колеги, вітаю!
Уточнюю стосовно Акції «Безконтактні розрахунки»:
акція діє для кожної картки Mastercard від Forward Bank, які добавлені до Google Pay/Apple Pay. Таким чином, якщо у клієнта є декілька карток Mastercard, за кожною з яких були виконані умови акції – згідно умов він отримає кеш бек по кожній із них.
Мінімальна сума безконтактної операції по даній акції не встановлена.
Речь только о депозитке. Все остальные мастеркарды -БВК,авторские всех видов, плюс марафонцы плюс покупоны не подпадают под акцию по таблице исключений.
Ізіпей чому не підпадає?
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