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Обслуговування в українських
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Форвард Банк Forward Bank

Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 3739374037413742

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Форвард Банк Forward Bank 2.8 5 433
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
26%
114
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
83
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
84
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
21%
91
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
61
Всього голосів : 433
Повідомлення Додано: Вів 21 січ, 2020 19:59

Re: Форвард Банк Forward Bank

Не понял:
акція діє для кожної картки Mastercard від Forward Bank, які добавлені до Google Pay/Apple Pay. Таким чином, якщо у клієнта є декілька карток Mastercard, за кожною з яких були виконані умови акції – згідно умов він отримає кеш бек по кожній із них.

У меня есть мастеркарды 1. Банк в кармане 2. Депозитка 3. Ко-ко дебетка. Разве что-то подподает под акцию гугл пей?
demichh
 
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Повідомлення Додано: Вів 21 січ, 2020 20:04

Re: Форвард Банк Forward Bank

Оформив карту КОко дебит,вже активував через онлайн.
Вроді все працює,у відділенні все добре було.
Шановний представник,а коли буде обмін валют онлайн? це дуже доречно.
Ethereum
 
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Повідомлення Додано: Вів 21 січ, 2020 20:07

Re: Форвард Банк Forward Bank

demichh написав:Не понял:
акція діє для кожної картки Mastercard від Forward Bank, які добавлені до Google Pay/Apple Pay. Таким чином, якщо у клієнта є декілька карток Mastercard, за кожною з яких були виконані умови акції – згідно умов він отримає кеш бек по кожній із них.

У меня есть мастеркарды 1. Банк в кармане 2. Депозитка 3. Ко-ко дебетка. Разве что-то подподает под акцию гугл пей?
КоКо в акции!
+100 грн за открытие Коко Кард с кешбеком в банке Форвард - http://lx4.me/c/5UKpFtfX
+ 50 грн к бонусу на депозит! Промокод - 26OKYG5 на https://minfin.com.ua/deposits/bonus
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Повідомлення Додано: Вів 21 січ, 2020 20:11

Re: Форвард Банк Forward Bank

І Депозитка також.
Кочевник
 
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