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Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 21 січ, 2020 19:59
Не понял:
акція діє для кожної картки Mastercard від Forward Bank, які добавлені до Google Pay/Apple Pay. Таким чином, якщо у клієнта є декілька карток Mastercard, за кожною з яких були виконані умови акції – згідно умов він отримає кеш бек по кожній із них.
У меня есть мастеркарды 1. Банк в кармане 2. Депозитка 3. Ко-ко дебетка. Разве что-то подподает под акцию гугл пей?
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demichh
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Додано: Вів 21 січ, 2020 20:04
Оформив карту КОко дебит,вже активував через онлайн.
Вроді все працює,у відділенні все добре було.
Шановний представник,а коли буде обмін валют онлайн? це дуже доречно.
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Додано: Вів 21 січ, 2020 20:07
demichh написав:
Не понял:
акція діє для кожної картки Mastercard від Forward Bank, які добавлені до Google Pay/Apple Pay. Таким чином, якщо у клієнта є декілька карток Mastercard, за кожною з яких були виконані умови акції – згідно умов він отримає кеш бек по кожній із них.
У меня есть мастеркарды 1. Банк в кармане 2. Депозитка 3. Ко-ко дебетка. Разве что-то подподает под акцию гугл пей?
КоКо в акции!
+100 грн за открытие Коко Кард с кешбеком в банке Форвард - http://lx4.me/c/5UKpFtfX
+ 50 грн к бонусу на депозит! Промокод - 26OKYG5 на https://minfin.com.ua/deposits/bonus
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anis
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Додано: Вів 21 січ, 2020 20:11
І Депозитка також.
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