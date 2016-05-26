акція діє для кожної картки Mastercard від Forward Bank, які добавлені до Google Pay/Apple Pay. Таким чином, якщо у клієнта є декілька карток Mastercard, за кожною з яких були виконані умови акції – згідно умов він отримає кеш бек по кожній із них.
У меня есть мастеркарды 1. Банк в кармане 2. Депозитка 3. Ко-ко дебетка. Разве что-то подподает под акцию гугл пей?
акція діє для кожної картки Mastercard від Forward Bank, які добавлені до Google Pay/Apple Pay. Таким чином, якщо у клієнта є декілька карток Mastercard, за кожною з яких були виконані умови акції – згідно умов він отримає кеш бек по кожній із них.
У меня есть мастеркарды 1. Банк в кармане 2. Депозитка 3. Ко-ко дебетка. Разве что-то подподает под акцию гугл пей?
КоКо в акции!
+100 грн за открытие Коко Кард с кешбеком в банке Форвард - http://lx4.me/c/5UKpFtfX + 50 грн к бонусу на депозит! Промокод - 26OKYG5 на https://minfin.com.ua/deposits/bonus
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 100 або 50 грн від Фарса Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
ingtrans написав:Ну причём тут канал? Чтобы Вы получили свои 40 грн? Все же ссылки ведут к той же форме.
Щоб Клієнт отримав 40.25 або 80.50 чистими.
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 100 або 50 грн від Фарса Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
ingtrans написав:Ну причём тут канал? Чтобы Вы получили свои 40 грн? Все же ссылки ведут к той же форме.
Щоб Клієнт отримав 40.25 або 80.50 чистими.
А Вы точно проблемами именно клиента так "переймаєтесь"? Потому как ИМХО совет просто сходить в отделение и оформить дебетку там - по эффективности именно открытия карты (а не получения кем бы то ни было 40,25 грн.) - гораздо выше
Фламинго приобретает свой розовый цвет по причине того, что его рацион состоит в основном из розовых креветок, которые содержат много каротина.