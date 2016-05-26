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Форвард Банк Forward Bank

Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 37403741374237433744>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Форвард Банк Forward Bank 2.8 5 433
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
26%
114
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
83
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
84
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
21%
91
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
61
Всього голосів : 433
Повідомлення Додано: Вів 21 січ, 2020 19:59

Re: Форвард Банк Forward Bank

Не понял:
акція діє для кожної картки Mastercard від Forward Bank, які добавлені до Google Pay/Apple Pay. Таким чином, якщо у клієнта є декілька карток Mastercard, за кожною з яких були виконані умови акції – згідно умов він отримає кеш бек по кожній із них.

У меня есть мастеркарды 1. Банк в кармане 2. Депозитка 3. Ко-ко дебетка. Разве что-то подподает под акцию гугл пей?
demichh
 
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Повідомлення Додано: Вів 21 січ, 2020 20:04

Re: Форвард Банк Forward Bank

Оформив карту КОко дебит,вже активував через онлайн.
Вроді все працює,у відділенні все добре було.
Шановний представник,а коли буде обмін валют онлайн? це дуже доречно.
Ethereum
 
Повідомлень: 986
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Повідомлення Додано: Вів 21 січ, 2020 20:07

Re: Форвард Банк Forward Bank

demichh написав:Не понял:
акція діє для кожної картки Mastercard від Forward Bank, які добавлені до Google Pay/Apple Pay. Таким чином, якщо у клієнта є декілька карток Mastercard, за кожною з яких були виконані умови акції – згідно умов він отримає кеш бек по кожній із них.

У меня есть мастеркарды 1. Банк в кармане 2. Депозитка 3. Ко-ко дебетка. Разве что-то подподает под акцию гугл пей?
КоКо в акции!
+100 грн за открытие Коко Кард с кешбеком в банке Форвард - http://lx4.me/c/5UKpFtfX
+ 50 грн к бонусу на депозит! Промокод - 26OKYG5 на https://minfin.com.ua/deposits/bonus
anis
 
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Повідомлення Додано: Вів 21 січ, 2020 20:11

Re: Форвард Банк Forward Bank

І Депозитка також.
Кочевник
 
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Повідомлення Додано: Вів 21 січ, 2020 20:30

anis
2й день подряд пытаюсь заказать КОКО (получать в отделении).
Так никто не перезванивает.
Шо делать?
ukrprom2014
 
Повідомлень: 395
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Повідомлення Додано: Вів 21 січ, 2020 20:34

  ukrprom2014 написав:anis
2й день подряд пытаюсь заказать КОКО (получать в отделении).
Так никто не перезванивает.
Шо делать?

Заказати ще раз тут http://lx4.me/c/FCtDnKyY
канал перевірений.
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 100 або 50 грн від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
Повідомлень: 31627
З нами з: 22.11.13
Подякував: 1 раз.
Подякували: 1599 раз.
 
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Повідомлення Додано: Вів 21 січ, 2020 20:37

Ну причём тут канал? Чтобы Вы получили свои 40 грн? Все же ссылки ведут к той же форме.
ingtrans
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Повідомлення Додано: Вів 21 січ, 2020 20:40

  ingtrans написав:Ну причём тут канал? Чтобы Вы получили свои 40 грн? Все же ссылки ведут к той же форме.

Щоб Клієнт отримав 40.25 або 80.50 чистими.
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 100 або 50 грн від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
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Повідомлення Додано: Вів 21 січ, 2020 20:47

Re: Форвард Банк Forward Bank

  Квесторе_поверніться написав:Щоб Клієнт отримав 40.25 або 80.50 чистими.

Раз Вы так о клиентах печетесь, может будете просто переводить 40/80 грн клиенту на карту да и всё? :)
ingtrans
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Повідомлення Додано: Вів 21 січ, 2020 20:48

  Квесторе_поверніться написав:
  ingtrans написав:Ну причём тут канал? Чтобы Вы получили свои 40 грн? Все же ссылки ведут к той же форме.

Щоб Клієнт отримав 40.25 або 80.50 чистими.

А Вы точно проблемами именно клиента так "переймаєтесь"?
Потому как ИМХО совет просто сходить в отделение и оформить дебетку там - по эффективности именно открытия карты (а не получения кем бы то ни было 40,25 грн.) - гораздо выше ;)
Фламинго приобретает свой розовый цвет по причине того, что его рацион состоит в основном из розовых креветок, которые содержат много каротина. :twisted:
Flamingo
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