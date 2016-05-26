Кидайте номер рахунку.
|
|
|
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 21 січ, 2020 20:50
Кидайте номер рахунку.
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 100 або 50 грн від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Додано: Вів 21 січ, 2020 20:50
Re: Форвард Банк Forward Bank
Любая от мастера. У меня только дебет. Кредит от визы.
+100 грн за открытие Коко Кард с кешбеком в банке Форвард - http://lx4.me/c/5UKpFtfX
+ 50 грн к бонусу на депозит! Промокод - 26OKYG5 на https://minfin.com.ua/deposits/bonus
Додано: Вів 21 січ, 2020 20:51
Думаю стоит таки сходить в отделение и там сразу все получить. Как говорится "самолет - хорошо, а олени лучше". Если по ссылке не получается - в отделении вероятнее получится. По крайней мере дебетку - я сразу пошел и получил. Вот теперь по кредитке подумываю пойти тем же путем. Черт с ним с тем кишмишем
Фламинго приобретает свой розовый цвет по причине того, что его рацион состоит в основном из розовых креветок, которые содержат много каротина.
Додано: Вів 21 січ, 2020 20:52
Re: Форвард Банк Forward Bank
Не скрізь зручно йти в відлення...а 50 чи 100 грязними лише невеликий бонус.
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 100 або 50 грн від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Додано: Вів 21 січ, 2020 20:53
Re: Форвард Банк Forward Bank
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 100 або 50 грн від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Додано: Вів 21 січ, 2020 20:55
Re: Форвард Банк Forward Bank
Додано: Вів 21 січ, 2020 21:01
Re: Форвард Банк Forward Bank
Да. Хочу обратиться к опытному сотруднику. В моем городе его опыт уже оценен человеком, которому я доверяю. Думаю при правильном заполнении анкеты - шансы успешного решения реально возрастают. По другим банкам я в принципе больше одной неудачи со скорингом практически не имел. А тут за три месяца два отлупа на одном и том же месте. В общем пусть месячишко после последнего обращения пройдет и... будем посмотреть
Фламинго приобретает свой розовый цвет по причине того, что его рацион состоит в основном из розовых креветок, которые содержат много каротина.
Додано: Вів 21 січ, 2020 21:04
Re: Форвард Банк Forward Bank
Ні, Фарс вже Вас знає - занадто велике кредитне навантаження в інших банках.
Кредитного ліміту не наллє.
Оформляйте на кума, брата, свата...
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 100 або 50 грн від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Додано: Вів 21 січ, 2020 21:11
Думаю Вы не правы и до анализа моей кредитной нагрузки Фарс еще и не добирался, останавливаясь на пункте "трудоустройство". Поэтому мой девиз другой!
Помните как была заставка одно время очень популярного киножурнала:
"Орешек знанья - твёрд!
Но все же -
Мы не привыкли отступать!
Нам расколоть его поможет..."
...в общем в моем рукаве завалялась еще "пара тузов" + один финт ушами. Поэтому - будем посмотреть
Фламинго приобретает свой розовый цвет по причине того, что его рацион состоит в основном из розовых креветок, которые содержат много каротина.
Додано: Вів 21 січ, 2020 21:16
Re: Форвард Банк Forward Bank
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 100 або 50 грн від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
|