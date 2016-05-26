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Форвард Банк Forward Bank

Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 3741374237433744>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Форвард Банк Forward Bank 2.8 5 433
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
26%
114
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
83
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
84
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
21%
91
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
61
Всього голосів : 433
Повідомлення Додано: Вів 21 січ, 2020 20:50

  ingtrans написав:
  Квесторе_поверніться написав:Щоб Клієнт отримав 40.25 або 80.50 чистими.

Раз Вы так о клиентах печетесь, может будете просто переводить 40/80 грн клиенту на карту да и всё? :)

Кидайте номер рахунку. :)
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 100 або 50 грн від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
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Повідомлення Додано: Вів 21 січ, 2020 20:50

Re: Форвард Банк Forward Bank

Кочевник написав:І Депозитка також.
Любая от мастера. У меня только дебет. Кредит от визы.
+100 грн за открытие Коко Кард с кешбеком в банке Форвард - http://lx4.me/c/5UKpFtfX
+ 50 грн к бонусу на депозит! Промокод - 26OKYG5 на https://minfin.com.ua/deposits/bonus
anis
 
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Повідомлення Додано: Вів 21 січ, 2020 20:51

  ukrprom2014 написав:anis
2й день подряд пытаюсь заказать КОКО (получать в отделении).
Так никто не перезванивает.
Шо делать?

Думаю стоит таки сходить в отделение и там сразу все получить. Как говорится "самолет - хорошо, а олени лучше". Если по ссылке не получается - в отделении вероятнее получится. По крайней мере дебетку - я сразу пошел и получил. Вот теперь по кредитке подумываю пойти тем же путем. Черт с ним с тем кишмишем ;)
Фламинго приобретает свой розовый цвет по причине того, что его рацион состоит в основном из розовых креветок, которые содержат много каротина. :twisted:
Flamingo
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Повідомлення Додано: Вів 21 січ, 2020 20:52

Re: Форвард Банк Forward Bank

  Flamingo написав:Вы точно проблемами именно клиента так "переймаєтесь"?
Потому как ИМХО совет просто сходить в отделение и оформить дебетку там - по эффективности именно открытия карты (а не получения кем бы то ни было 40,25 грн.) - гораздо выше

Не скрізь зручно йти в відлення...а 50 чи 100 грязними лише невеликий бонус.
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 100 або 50 грн від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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Повідомлення Додано: Вів 21 січ, 2020 20:53

Re: Форвард Банк Forward Bank

  Flamingo написав:Черт с ним с тем кишмишем

Кишмиш в відділенні не валяється. :)
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 100 або 50 грн від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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Повідомлення Додано: Вів 21 січ, 2020 20:55

Re: Форвард Банк Forward Bank

  Flamingo написав:Вот теперь по кредитке подумываю пойти тем же путем. Черт с ним с тем кишмишем

Это у Вас было, что по звонку сказали, что лимит будет 0? Есть надежда, что в отделении может быть другой результат?
ingtrans
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Повідомлення Додано: Вів 21 січ, 2020 21:01

Re: Форвард Банк Forward Bank

  ingtrans написав:Это у Вас было, что по звонку сказали, что лимит будет 0? Есть надежда, что в отделении может быть другой результат?

Да. Хочу обратиться к опытному сотруднику. В моем городе его опыт уже оценен человеком, которому я доверяю. Думаю при правильном заполнении анкеты - шансы успешного решения реально возрастают. По другим банкам я в принципе больше одной неудачи со скорингом практически не имел. А тут за три месяца два отлупа на одном и том же месте. В общем пусть месячишко после последнего обращения пройдет и... будем посмотреть ;)
Фламинго приобретает свой розовый цвет по причине того, что его рацион состоит в основном из розовых креветок, которые содержат много каротина. :twisted:
Flamingo
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Повідомлення Додано: Вів 21 січ, 2020 21:04

Re: Форвард Банк Forward Bank

  Flamingo написав:будем посмотреть

Ні, Фарс вже Вас знає - занадто велике кредитне навантаження в інших банках.
Кредитного ліміту не наллє.
Оформляйте на кума, брата, свата...
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 100 або 50 грн від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
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Повідомлення Додано: Вів 21 січ, 2020 21:11

  Квесторе_поверніться написав:
  Flamingo написав:будем посмотреть

Ні, Фарс вже Вас знає - занадто велике кредитне навантаження в інших банках.
Кредитного ліміту не наллє.
Оформляйте на кума, брата, свата...

Думаю Вы не правы и до анализа моей кредитной нагрузки Фарс еще и не добирался, останавливаясь на пункте "трудоустройство". Поэтому мой девиз другой!
Помните как была заставка одно время очень популярного киножурнала:
"Орешек знанья - твёрд!
Но все же -
Мы не привыкли отступать!
Нам расколоть его поможет..."

...в общем в моем рукаве завалялась еще "пара тузов" + один финт ушами. Поэтому - будем посмотреть ;)
Фламинго приобретает свой розовый цвет по причине того, что его рацион состоит в основном из розовых креветок, которые содержат много каротина. :twisted:
Flamingo
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Повідомлення Додано: Вів 21 січ, 2020 21:16

Re: Форвард Банк Forward Bank

  Flamingo написав:Поэтому - будем посмотреть

Ок. Удачі.
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 100 або 50 грн від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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