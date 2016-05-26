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Форвард Банк Forward Bank

Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 3741374237433744

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Форвард Банк Forward Bank 2.8 5 433
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
26%
114
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
83
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
84
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
21%
91
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
61
Всього голосів : 433
Повідомлення Додано: Вів 21 січ, 2020 21:20

Re: Форвард Банк Forward Bank

  Flamingo написав:"Орешек знанья - твёрд!
Но все же -
Мы не привыкли отступать!
Нам расколоть его поможет..."


красіво, self created poem? :)
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greenozon
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Повідомлення Додано: Вів 21 січ, 2020 21:28

  Flamingo написав:Да. Хочу обратиться к опытному сотруднику. В моем городе его опыт уже оценен человеком, которому я доверяю. Думаю при правильном заполнении анкеты - шансы успешного решения реально возрастают. По другим банкам я в принципе больше одной неудачи со скорингом практически не имел. А тут за три месяца два отлупа на одном и том же месте. В общем пусть месячишко после последнего обращения пройдет и... будем посмотреть ;)

Вы обещали 1 апреля, как и я ;)
Vorlon
 
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Повідомлення Додано: Вів 21 січ, 2020 21:35

  ingtrans написав:
  Flamingo написав:Вот теперь по кредитке подумываю пойти тем же путем. Черт с ним с тем кишмишем

Это у Вас было, что по звонку сказали, что лимит будет 0? Есть надежда, что в отделении может быть другой результат?

Мне по звонку сказали что лимит одобрен)) Пошел получать, оказалось 0 :mrgreen:
mihasik
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Повідомлення Додано: Вів 21 січ, 2020 21:35

Re: Форвард Банк Forward Bank

  Flamingo написав:По другим банкам я в принципе больше одной неудачи со скорингом практически не имел. А тут за три месяца два отлупа на одном и том же месте.

Я вот тоже думал-думал, заказывать тут кредитку или нет, и решил заказать. Фактически ради кэшбэка, плюс акции зачастили. Никакой необходимости в кредитных средствах нет, с лихвой хватает того, что есть, да и кредиток с крупными кредитным лимитами уже накопилось предостаточно. Заказал. Позвонили, вопросы позадавали. Потом оказалось и жене позвонили, вопросы позадавали. В конце концов мне перезвонили и сообщили, что кредитку дают, лимит 0, будете пользоваться повысим. Отказался, без лимита неинтересно пользоваться, дебетка у меня уже есть. Причина неясна, поскольку есть стабильный и достаточно высокий официальный доход, просрочек не было, квартира, машина и т.п. и уже сумма депозитов в этом банке почти под завязку. Есть подозрение, что может быть из-за уже имеющихся кредитных лимитов в других банках (когда оформлял карту в предыдущем банке, сотрудница предупреждала, что из-за общей суммы кредитных лимитов могут установить лимит 0, но в итоге дали и немаленький). Повторно заказывать в обозримом будущем не планирую, но опыт общения с сотрудниками отделения был бы интересен. Может что-то полезное скажут.
Востаннє редагувалось ingtrans в Вів 21 січ, 2020 21:36, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Вів 21 січ, 2020 21:35

  greenozon написав:
  Flamingo написав:"Орешек знанья - твёрд!
Но все же -
Мы не привыкли отступать!
Нам расколоть его поможет..."


красіво, self created poem? :)

No. I'm not an author. It was a very popular television science short film series for kids "I want to know everything". And it had a slogan with such verses
Фламинго приобретает свой розовый цвет по причине того, что его рацион состоит в основном из розовых креветок, которые содержат много каротина. :twisted:
Flamingo
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Повідомлення Додано: Вів 21 січ, 2020 21:38

Re: Форвард Банк Forward Bank

  greenozon написав:красіво, self created poem?

Ага, годов 80-х :) Нам расколоть его поможет киножурнал "Хочу все знать". Любил смотреть в свое время :)

UPD.
О, там еще задолго до 80-х, но я смотрел в начале 80-х :)
Востаннє редагувалось ingtrans в Вів 21 січ, 2020 21:41, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Вів 21 січ, 2020 21:40

  Vorlon написав:
  Flamingo написав:Да. Хочу обратиться к опытному сотруднику. В моем городе его опыт уже оценен человеком, которому я доверяю. Думаю при правильном заполнении анкеты - шансы успешного решения реально возрастают. По другим банкам я в принципе больше одной неудачи со скорингом практически не имел. А тут за три месяца два отлупа на одном и том же месте. В общем пусть месячишко после последнего обращения пройдет и... будем посмотреть ;)

Вы обещали 1 апреля, как и я ;)

Да я помню. Но если быть педантично точным, мне ещё назначен один звонок от горячки на вторую половину февраля. Одного из тузов думаю достать из рукава именно тогда - если позвонят конечно. Если не позвонят или же опять отлуп - тогда 1.04 буду под отделением ждать как пока не освободится нужный сотрудник ;)
Фламинго приобретает свой розовый цвет по причине того, что его рацион состоит в основном из розовых креветок, которые содержат много каротина. :twisted:
Flamingo
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