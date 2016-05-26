красіво, self created poem?
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 21 січ, 2020 21:20
Re: Форвард Банк Forward Bank
красіво, self created poem?
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D
Додано: Вів 21 січ, 2020 21:28
Вы обещали 1 апреля, как и я
Додано: Вів 21 січ, 2020 21:35
Додано: Вів 21 січ, 2020 21:35
Re: Форвард Банк Forward Bank
Я вот тоже думал-думал, заказывать тут кредитку или нет, и решил заказать. Фактически ради кэшбэка, плюс акции зачастили. Никакой необходимости в кредитных средствах нет, с лихвой хватает того, что есть, да и кредиток с крупными кредитным лимитами уже накопилось предостаточно. Заказал. Позвонили, вопросы позадавали. Потом оказалось и жене позвонили, вопросы позадавали. В конце концов мне перезвонили и сообщили, что кредитку дают, лимит 0, будете пользоваться повысим. Отказался, без лимита неинтересно пользоваться, дебетка у меня уже есть. Причина неясна, поскольку есть стабильный и достаточно высокий официальный доход, просрочек не было, квартира, машина и т.п. и уже сумма депозитов в этом банке почти под завязку. Есть подозрение, что может быть из-за уже имеющихся кредитных лимитов в других банках (когда оформлял карту в предыдущем банке, сотрудница предупреждала, что из-за общей суммы кредитных лимитов могут установить лимит 0, но в итоге дали и немаленький). Повторно заказывать в обозримом будущем не планирую, но опыт общения с сотрудниками отделения был бы интересен. Может что-то полезное скажут.
Востаннє редагувалось ingtrans в Вів 21 січ, 2020 21:36, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Вів 21 січ, 2020 21:35
No. I'm not an author. It was a very popular television science short film series for kids "I want to know everything". And it had a slogan with such verses
Фламинго приобретает свой розовый цвет по причине того, что его рацион состоит в основном из розовых креветок, которые содержат много каротина.
Додано: Вів 21 січ, 2020 21:38
Re: Форвард Банк Forward Bank
Ага, годов 80-х Нам расколоть его поможет киножурнал "Хочу все знать". Любил смотреть в свое время
UPD.
О, там еще задолго до 80-х, но я смотрел в начале 80-х
Востаннє редагувалось ingtrans в Вів 21 січ, 2020 21:41, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Вів 21 січ, 2020 21:40
Да я помню. Но если быть педантично точным, мне ещё назначен один звонок от горячки на вторую половину февраля. Одного из тузов думаю достать из рукава именно тогда - если позвонят конечно. Если не позвонят или же опять отлуп - тогда 1.04 буду под отделением ждать как пока не освободится нужный сотрудник
Фламинго приобретает свой розовый цвет по причине того, что его рацион состоит в основном из розовых креветок, которые содержат много каротина.
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