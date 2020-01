Додано: Вів 21 січ, 2020 21:35

greenozon написав: Flamingo написав: "Орешек знанья - твёрд!

Но все же -

Мы не привыкли отступать!

Нам расколоть его поможет..." "Орешек знанья - твёрд!Но все же -Мы не привыкли отступать!Нам расколоть его поможет..."



красіво, self created poem? красіво, self created poem?

No. I'm not an author. It was a very popular television science short film series for kids "I want to know everything". And it had a slogan with such verses