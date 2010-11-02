Додано: Вів 21 січ, 2020 21:35

Flamingo написав: По другим банкам я в принципе больше одной неудачи со скорингом практически не имел. А тут за три месяца два отлупа на одном и том же месте. По другим банкам я в принципе больше одной неудачи со скорингом практически не имел. А тут за три месяца два отлупа на одном и том же месте.

Я вот тоже думал-думал, заказывать тут кредитку или нет, и решил заказать. Фактически ради кэшбэка, плюс акции зачастили. Никакой необходимости в кредитных средствах нет, с лихвой хватает того, что есть, да и кредиток с крупными кредитным лимитами уже накопилось предостаточно. Заказал. Позвонили, вопросы позадавали. Потом оказалось и жене позвонили, вопросы позадавали. В конце концов мне перезвонили и сообщили, что кредитку дают, лимит 0, будете пользоваться повысим. Отказался, без лимита неинтересно пользоваться, дебетка у меня уже есть. Причина неясна, поскольку есть стабильный и достаточно высокий официальный доход, просрочек не было, квартира, машина и т.п. и уже сумма депозитов в этом банке почти под завязку. Есть подозрение, что может быть из-за уже имеющихся кредитных лимитов в других банках (когда оформлял карту в предыдущем банке, сотрудница предупреждала, что из-за общей суммы кредитных лимитов могут установить лимит 0, но в итоге дали и немаленький). Повторно заказывать в обозримом будущем не планирую, но опыт общения с сотрудниками отделения был бы интересен. Может что-то полезное скажут.