красіво, self created poem?
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 21 січ, 2020 21:20
Re: Форвард Банк Forward Bank
красіво, self created poem?
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D
Додано: Вів 21 січ, 2020 21:28
Вы обещали 1 апреля, как и я
Додано: Вів 21 січ, 2020 21:35
Додано: Вів 21 січ, 2020 21:35
Re: Форвард Банк Forward Bank
Я вот тоже думал-думал, заказывать тут кредитку или нет, и решил заказать. Фактически ради кэшбэка, плюс акции зачастили. Никакой необходимости в кредитных средствах нет, с лихвой хватает того, что есть, да и кредиток с крупными кредитным лимитами уже накопилось предостаточно. Заказал. Позвонили, вопросы позадавали. Потом оказалось и жене позвонили, вопросы позадавали. В конце концов мне перезвонили и сообщили, что кредитку дают, лимит 0, будете пользоваться повысим. Отказался, без лимита неинтересно пользоваться, дебетка у меня уже есть. Причина неясна, поскольку есть стабильный и достаточно высокий официальный доход, просрочек не было, квартира, машина и т.п. и уже сумма депозитов в этом банке почти под завязку. Есть подозрение, что может быть из-за уже имеющихся кредитных лимитов в других банках (когда оформлял карту в предыдущем банке, сотрудница предупреждала, что из-за общей суммы кредитных лимитов могут установить лимит 0, но в итоге дали и немаленький). Повторно заказывать в обозримом будущем не планирую, но опыт общения с сотрудниками отделения был бы интересен. Может что-то полезное скажут.
Востаннє редагувалось ingtrans в Вів 21 січ, 2020 21:36, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Вів 21 січ, 2020 21:35
No. I'm not an author. It was a very popular television science short film series for kids "I want to know everything". And it had a slogan with such verses
Фламинго приобретает свой розовый цвет по причине того, что его рацион состоит в основном из розовых креветок, которые содержат много каротина.
Додано: Вів 21 січ, 2020 21:38
Re: Форвард Банк Forward Bank
Ага, годов 80-х Нам расколоть его поможет киножурнал "Хочу все знать". Любил смотреть в свое время
UPD.
О, там еще задолго до 80-х, но я смотрел в начале 80-х
Востаннє редагувалось ingtrans в Вів 21 січ, 2020 21:41, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Вів 21 січ, 2020 21:40
Да я помню. Но если быть педантично точным, мне ещё назначен один звонок от горячки на вторую половину февраля. Одного из тузов думаю достать из рукава именно тогда - если позвонят конечно. Если не позвонят или же опять отлуп - тогда 1.04 буду под отделением ждать как пока не освободится нужный сотрудник
Фламинго приобретает свой розовый цвет по причине того, что его рацион состоит в основном из розовых креветок, которые содержат много каротина.
Додано: Вів 21 січ, 2020 22:15
Не проще ли навестить с женой отделение и за один присест оформить кредитку на нее?
Конечно ничего плохого в "лупаем цю скалу" нет, но с точки зрения эффективности прилагаемых усилий это вроде получше.
она у вас трудоустроенная (зп проект в симе с инфиней), хорошо зарабатывающая и наверняка красивая
Так что умному сотруднику оформить ей карту будет одно удовольствие, ну а вы понаблюдаете чтобы ничего не напарили
Додано: Вів 21 січ, 2020 23:02
То что вы мне предлагаете называется отказаться от моих "тузов" в рукаве, а достать сразу "джокера". Я действую по другому. Джокера достаю только в исключительных случаях. Типа симины инфини. А мелочь по "карманам тырить" это и самому можно. А то чем ещё заняться - всех внуков дети забрали, 3 путешествия на этот год распланированы и на 90 % оплачены, основная часть финансов до лета рассована - остается в игры всякие играть. Компьютерные и на телефоне отпадают по зрению, значит остаются вот такие "кошки-мышки" с банками. Ну и по совету "товарищей" в сторону МФО поглядываю . В общем игра со скунсом она не прибыли ради (Чи й не Профит 1к в месяц и то если категории подойдут), а забавы для. Ну а в условиях когда цейтнота нету, большинство фигур ещё на доске - я своего короля пока класть не готов. Поэтому сейчас съезжу погреюсь на солнышке, покупаюсь в морюшке и продолжу играть
Фламинго приобретает свой розовый цвет по причине того, что его рацион состоит в основном из розовых креветок, которые содержат много каротина.
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