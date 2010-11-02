Додано: Вів 21 січ, 2020 23:02

curiousobro написав:

Не проще ли навестить с женой отделение и за один присест оформить кредитку на нее?



Конечно ничего плохого в "лупаем цю скалу" нет, но с точки зрения эффективности прилагаемых усилий это вроде получше.



она у вас трудоустроенная (зп проект в симе с инфиней), хорошо зарабатывающая и наверняка красивая

Так что умному сотруднику оформить ей карту будет одно удовольствие, ну а вы понаблюдаете чтобы ничего не напарили Не проще ли навестить с женой отделение и за один присест оформить кредитку на нее?Конечно ничего плохого в "лупаем цю скалу" нет, но с точки зрения эффективности прилагаемых усилий это вроде получше.она у вас трудоустроенная (зп проект в симе с инфиней), хорошо зарабатывающая и наверняка красиваяТак что умному сотруднику оформить ей карту будет одно удовольствие, ну а вы понаблюдаете чтобы ничего не напарили

То что вы мне предлагаете называется отказаться от моих "тузов" в рукаве, а достать сразу "джокера". Я действую по другому. Джокера достаю только в исключительных случаях. Типа симины инфини. А мелочь по "карманам тырить" это и самому можно. А то чем ещё заняться - всех внуков дети забрали, 3 путешествия на этот год распланированы и на 90 % оплачены, основная часть финансов до лета рассована - остается в игры всякие играть. Компьютерные и на телефоне отпадают по зрению, значит остаются вот такие "кошки-мышки" с банками. Ну и по совету "товарищей" в сторону МФО поглядываю. В общем игра со скунсом она не прибыли ради (Чи й не Профит 1к в месяц и то если категории подойдут), а забавы для. Ну а в условиях когда цейтнота нету, большинство фигур ещё на доске - я своего короля пока класть не готов. Поэтому сейчас съезжу погреюсь на солнышке, покупаюсь в морюшке и продолжу играть