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Обслуговування в українських
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Форвард Банк Forward Bank

Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 3742374337443745

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Форвард Банк Forward Bank 2.8 5 433
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
26%
114
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
83
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
84
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
21%
91
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
61
Всього голосів : 433
Повідомлення Додано: Сер 22 січ, 2020 00:09

  Flamingo написав:
  Квесторе_поверніться написав:
  Flamingo написав:будем посмотреть

Ні, Фарс вже Вас знає - занадто велике кредитне навантаження в інших банках.
Кредитного ліміту не наллє.
Оформляйте на кума, брата, свата...

Думаю Вы не правы и до анализа моей кредитной нагрузки Фарс еще и не добирался, останавливаясь на пункте "трудоустройство". Поэтому мой девиз другой!

...в общем в моем рукаве завалялась еще "пара тузов" + один финт ушами. Поэтому - будем посмотреть ;)

Расскажете потом в ЛС :wink:
Slx
 
Повідомлень: 435
З нами з: 23.07.18
Подякував: 134 раз.
Подякували: 45 раз.
 
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  #<1 ... 3742374337443745
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