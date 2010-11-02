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Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 22 січ, 2020 00:09
Flamingo написав: Квесторе_поверніться написав: Flamingo написав:
будем посмотреть
Ні, Фарс вже Вас знає - занадто велике кредитне навантаження в інших банках.
Кредитного ліміту не наллє.
Оформляйте на кума, брата, свата...
Думаю Вы не правы и до анализа моей кредитной нагрузки Фарс еще и не добирался, останавливаясь на пункте "трудоустройство". Поэтому мой девиз другой!
...в общем в моем рукаве завалялась еще "пара тузов" + один финт ушами. Поэтому - будем посмотреть
Расскажете потом в ЛС
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