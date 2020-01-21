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Форвард Банк Forward Bank

Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 3742374337443745

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Форвард Банк Forward Bank 2.8 5 433
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
26%
114
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
83
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
84
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
21%
91
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
61
Всього голосів : 433
Повідомлення Додано: Сер 22 січ, 2020 06:52

Re: Форвард Банк Forward Bank

  Stringer написав:Понял, что тут не бездушный корезойд привата - проблему можно решить

У меня как раз с автоматическими системами сложились дружественные отношения, что Приват, что monobank дают по максимуму, а вот с человеческим фактором сложнее...
ingtrans
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Повідомлень: 463
З нами з: 31.07.19
Подякував: 11 раз.
Подякували: 54 раз.
 
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Повідомлення Додано: Сер 22 січ, 2020 10:19

  Stringer написав:Я не полагался на волю случая. У меня была обычная выручалка форварда, приехал к начальнику отделения, объяснил риски - типа не хотелось бы закрыть реальную кредитку и получить болт по новой. Она говорит- давай оформлять, я подсоблю. Закрыл выручалку, подали заявку на коко - отлуп сразу. Она позвонила в киев, после чего поступили звонки на все телефоны в заявке, через час одобрили лимит на 25% больше, чем был на выручалке.
Понял, что тут не бездушный корезойд привата - проблему можно решить

Вот при предыдущем начальнике отделения, мужчине, у меня тоже решались вопросы, а сейчас - не складывается. :(
6NULJO4 «Промо-код» +50 грн. при оформлении заявки на участие в акции «Бонус к депозитам» http://minfin.com.ua/deposits/bonus/.
vollena71
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Повідомлень: 2321
З нами з: 18.09.13
Подякував: 454 раз.
Подякували: 463 раз.
 
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Повідомлення Додано: Сер 22 січ, 2020 10:25

  vollena71 написав:
  Stringer написав:Я не полагался на волю случая. У меня была обычная выручалка форварда, приехал к начальнику отделения, объяснил риски - типа не хотелось бы закрыть реальную кредитку и получить болт по новой. Она говорит- давай оформлять, я подсоблю. Закрыл выручалку, подали заявку на коко - отлуп сразу. Она позвонила в киев, после чего поступили звонки на все телефоны в заявке, через час одобрили лимит на 25% больше, чем был на выручалке.
Понял, что тут не бездушный корезойд привата - проблему можно решить

Вот при предыдущем начальнике отделения, мужчине, у меня тоже решались вопросы, а сейчас - не складывается. :(

А для чого керівників дьоргати по дрібницях. :)
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 100 або 50 грн від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
Повідомлень: 31636
З нами з: 22.11.13
Подякував: 1 раз.
Подякували: 1602 раз.
 
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Повідомлення Додано: Сер 22 січ, 2020 10:31

  Квесторе_поверніться написав:А для чого керівників дьоргати по дрібницях. :)

Потому что со стажерами вообще все плохо
6NULJO4 «Промо-код» +50 грн. при оформлении заявки на участие в акции «Бонус к депозитам» http://minfin.com.ua/deposits/bonus/.
vollena71
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Повідомлень: 2321
З нами з: 18.09.13
Подякував: 454 раз.
Подякували: 463 раз.
 
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Повідомлення Додано: Сер 22 січ, 2020 10:37

  vollena71 написав:
  Квесторе_поверніться написав:А для чого керівників дьоргати по дрібницях. :)

Потому что со стажерами вообще все плохо

У ВАс і з керівником новим пльохо виглядає. :(
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 100 або 50 грн від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
Повідомлень: 31636
З нами з: 22.11.13
Подякував: 1 раз.
Подякували: 1602 раз.
 
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