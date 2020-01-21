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Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 22 січ, 2020 06:52
Stringer написав:
Понял, что тут не бездушный корезойд привата - проблему можно решить
У меня как раз с автоматическими системами сложились дружественные отношения, что Приват, что monobank дают по максимуму, а вот с человеческим фактором сложнее...
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ingtrans
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Додано: Сер 22 січ, 2020 10:19
Stringer написав:
Я не полагался на волю случая. У меня была обычная выручалка форварда, приехал к начальнику отделения, объяснил риски - типа не хотелось бы закрыть реальную кредитку и получить болт по новой. Она говорит- давай оформлять, я подсоблю. Закрыл выручалку, подали заявку на коко - отлуп сразу. Она позвонила в киев, после чего поступили звонки на все телефоны в заявке, через час одобрили лимит на 25% больше, чем был на выручалке.
Понял, что тут не бездушный корезойд привата - проблему можно решить
Вот при предыдущем начальнике отделения, мужчине, у меня тоже решались вопросы, а сейчас - не складывается.
6NULJO4 «Промо-код» +50 грн. при оформлении заявки на участие в акции «Бонус к депозитам» http://minfin.com.ua/deposits/bonus/.
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vollena71
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Додано: Сер 22 січ, 2020 10:25
vollena71 написав: Stringer написав:
Я не полагался на волю случая. У меня была обычная выручалка форварда, приехал к начальнику отделения, объяснил риски - типа не хотелось бы закрыть реальную кредитку и получить болт по новой. Она говорит- давай оформлять, я подсоблю. Закрыл выручалку, подали заявку на коко - отлуп сразу. Она позвонила в киев, после чего поступили звонки на все телефоны в заявке, через час одобрили лимит на 25% больше, чем был на выручалке.
Понял, что тут не бездушный корезойд привата - проблему можно решить
Вот при предыдущем начальнике отделения, мужчине, у меня тоже решались вопросы, а сейчас - не складывается.
А для чого керівників дьоргати по дрібницях.
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 100 або 50 грн від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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Квесторе_поверніться
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Додано: Сер 22 січ, 2020 10:31
Квесторе_поверніться написав:
А для чого керівників дьоргати по дрібницях.
Потому что со стажерами вообще все плохо
6NULJO4 «Промо-код» +50 грн. при оформлении заявки на участие в акции «Бонус к депозитам» http://minfin.com.ua/deposits/bonus/.
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vollena71
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Додано: Сер 22 січ, 2020 10:37
vollena71 написав: Квесторе_поверніться написав:
А для чого керівників дьоргати по дрібницях.
Потому что со стажерами вообще все плохо
У ВАс і з керівником новим пльохо виглядає.
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 100 або 50 грн від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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Квесторе_поверніться
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