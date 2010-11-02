У меня как раз с автоматическими системами сложились дружественные отношения, что Приват, что monobank дают по максимуму, а вот с человеческим фактором сложнее...
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Додано: Сер 22 січ, 2020 06:52
Re: Форвард Банк Forward Bank
Додано: Сер 22 січ, 2020 10:19
Вот при предыдущем начальнике отделения, мужчине, у меня тоже решались вопросы, а сейчас - не складывается.
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Додано: Сер 22 січ, 2020 10:25
А для чого керівників дьоргати по дрібницях.
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 100 або 50 грн від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Додано: Сер 22 січ, 2020 10:31
Потому что со стажерами вообще все плохо
6NULJO4 «Промо-код» +50 грн. при оформлении заявки на участие в акции «Бонус к депозитам» http://minfin.com.ua/deposits/bonus/.
Додано: Сер 22 січ, 2020 10:37
У ВАс і з керівником новим пльохо виглядає.
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 100 або 50 грн від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Додано: Сер 22 січ, 2020 13:40
Re: Форвард Банк Forward Bank
Наяривали дважды: утром и в полдень с 0443930410
Ответив на 2й звонок и ответив согласием потратить пару минут услышал неуверенный голос про 15% на остаток Ко-КО Дебет, 3 условия бесплатного использования и "есть ли у вас вопросы по карте?".
Нафиг звонили - даже оператор наверное не знает, но сказал, что они "просто регулярно звонят с напоминанием".
Для справки, я этой картой и так часто пользуюсь. Подозреваю, что изначально этот назвон мне записался им в базу после отправки предложений о приложении через баннер "Все ли вам нравится в приложении?" и если это так, то я не понимаю этого: если я хочу звонок или ответ - я отправлю запрос сам, а ответ на ту форму - это просто предложение к рассмотрению БЕЗ ожидаемого беспокойства по телефону, спасибо... особенно если оператор сам не поймет зачем звонил.
Додано: Сер 22 січ, 2020 13:53
Вітаю.
Якщо одна і та ж карта додана в 2 акаунта, то вважається сумарна сума операцій, тобто 5 + 5.
0 800 300 880 (безкоштовно в межах України)
044 390 95 95 (телефон у Києві) 583 (з мобільного) http://www.forward-bank.com/
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