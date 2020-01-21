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Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 22 січ, 2020 14:43
rollo написав: v57 написав:
так за депозитку в гпей дают?
Дают.
спс. тогда мож поиграемся
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v57
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Додано: Сер 22 січ, 2020 14:50
v57 написав: rollo написав: v57 написав:
так за депозитку в гпей дают?
Дают.
спс. тогда мож поиграемся
Уже играюсь. Игрался бы больше, но Визу не могут допилить в Гпей.
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rollo
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Додано: Сер 22 січ, 2020 14:51
Вчера вечером заказ по рефералке сделал на сайте, сегодня утром позвонили и я уже с ко-ко дебеткой мастеркард.
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demichh
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Додано: Сер 22 січ, 2020 14:53
demichh написав:
Вчера вечером заказ по рефералке сделал на сайте, сегодня утром позвонили и я уже с ко-ко дебеткой мастеркард.
Вас можна привітати.
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 100 або 50 грн від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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Квесторе_поверніться
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Додано: Сер 22 січ, 2020 15:01
rollo написав: v57 написав: rollo написав:
Дают.
спс. тогда мож поиграемся
Уже играюсь. Игрался бы больше, но Визу не могут допилить в Гпей.
Віза пролітає поза акцією.
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Кочевник
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Додано: Сер 22 січ, 2020 15:53
Квесторе_поверніться написав: demichh написав:
Вчера вечером заказ по рефералке сделал на сайте, сегодня утром позвонили и я уже с ко-ко дебеткой мастеркард.
Вас можна привітати.
Еще нет, нужно 22 платежа намутить
Но кому-то из форумчан 40 грн. тож должно быть.
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demichh
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Додано: Сер 22 січ, 2020 15:56
demichh написав:
нужно 22 платежа намутить
Можете розтлумачити чому саме 22?
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 100 або 50 грн від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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Додано: Сер 22 січ, 2020 15:58
по двум картам (коко дебетка+депозитка), или 20?
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demichh
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Додано: Сер 22 січ, 2020 16:02
demichh написав:
по двум картам (коко дебетка+депозитка), или 20?
Та вроді 20, але якщо на 22 налаштувались то нехай буде 22.
Сьогодні ж 22 -го.
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 100 або 50 грн від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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Додано: Сер 22 січ, 2020 16:10
Ну тогда кассиры ашана готовьтесь
лимиты дадут сделать все 10 операций в гугл пей по карте за 1 день?
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demichh
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