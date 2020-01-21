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Форвард Банк Forward Bank

Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 3744374537463747>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Форвард Банк Forward Bank 2.8 5 433
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
26%
114
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
83
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
84
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
21%
91
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
61
Всього голосів : 433
Повідомлення Додано: Сер 22 січ, 2020 14:43

  rollo написав:
  v57 написав:так за депозитку в гпей дают?

Дают.

спс. тогда мож поиграемся :)
v57
 
Повідомлень: 2456
З нами з: 14.03.10
Подякував: 87 раз.
Подякували: 158 раз.
 
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Повідомлення Додано: Сер 22 січ, 2020 14:50

  v57 написав:
  rollo написав:
  v57 написав:так за депозитку в гпей дают?

Дают.

спс. тогда мож поиграемся :)

Уже играюсь. Игрался бы больше, но Визу не могут допилить в Гпей.
rollo
 
Повідомлень: 293
З нами з: 20.10.19
Подякував: 12 раз.
Подякували: 20 раз.
 
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Повідомлення Додано: Сер 22 січ, 2020 14:51

Вчера вечером заказ по рефералке сделал на сайте, сегодня утром позвонили и я уже с ко-ко дебеткой мастеркард.
demichh
 
Повідомлень: 2302
З нами з: 09.12.10
Подякував: 121 раз.
Подякували: 121 раз.
 
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Повідомлення Додано: Сер 22 січ, 2020 14:53

  demichh написав:Вчера вечером заказ по рефералке сделал на сайте, сегодня утром позвонили и я уже с ко-ко дебеткой мастеркард.

Вас можна привітати. :)
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 100 або 50 грн від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
Повідомлень: 31647
З нами з: 22.11.13
Подякував: 1 раз.
Подякували: 1602 раз.
 
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Повідомлення Додано: Сер 22 січ, 2020 15:01

  rollo написав:
  v57 написав:
  rollo написав:Дают.

спс. тогда мож поиграемся :)

Уже играюсь. Игрался бы больше, но Визу не могут допилить в Гпей.

Віза пролітає поза акцією.
Кочевник
 
Повідомлень: 1268
З нами з: 16.02.17
Подякував: 218 раз.
Подякували: 61 раз.
 
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Повідомлення Додано: Сер 22 січ, 2020 15:53

  Квесторе_поверніться написав:
  demichh написав:Вчера вечером заказ по рефералке сделал на сайте, сегодня утром позвонили и я уже с ко-ко дебеткой мастеркард.

Вас можна привітати. :)

Еще нет, нужно 22 платежа намутить :) Но кому-то из форумчан 40 грн. тож должно быть.
demichh
 
Повідомлень: 2302
З нами з: 09.12.10
Подякував: 121 раз.
Подякували: 121 раз.
 
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Повідомлення Додано: Сер 22 січ, 2020 15:56

Re: Форвард Банк Forward Bank

  demichh написав:нужно 22 платежа намутить

Можете розтлумачити чому саме 22?
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 100 або 50 грн від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
Повідомлень: 31647
З нами з: 22.11.13
Подякував: 1 раз.
Подякували: 1602 раз.
 
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Повідомлення Додано: Сер 22 січ, 2020 15:58

по двум картам (коко дебетка+депозитка), или 20?
demichh
 
Повідомлень: 2302
З нами з: 09.12.10
Подякував: 121 раз.
Подякували: 121 раз.
 
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Повідомлення Додано: Сер 22 січ, 2020 16:02

  demichh написав:по двум картам (коко дебетка+депозитка), или 20?

Та вроді 20, але якщо на 22 налаштувались то нехай буде 22.
Сьогодні ж 22 -го. :)
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 100 або 50 грн від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
Повідомлень: 31647
З нами з: 22.11.13
Подякував: 1 раз.
Подякували: 1602 раз.
 
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Повідомлення Додано: Сер 22 січ, 2020 16:10

Ну тогда кассиры ашана готовьтесь :) лимиты дадут сделать все 10 операций в гугл пей по карте за 1 день?
demichh
 
Повідомлень: 2302
З нами з: 09.12.10
Подякував: 121 раз.
Подякували: 121 раз.
 
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