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Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 22 січ, 2020 16:14
demichh написав:
Ну тогда кассиры ашана готовьтесь
лимиты дадут сделать все 10 операций в гугл пей по карте за 1 день?
На всяк случай на ладошку ПИН выпишите, а то с 5й покупки в течение 15 мин может начать запрашивать
... делайте хоть что-нибудь!
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Додано: Сер 22 січ, 2020 16:32
rollo написав:Support BForward
, Если еще до акции карта была в Gpay и пользовалась, то будет 50 грн. как за первую покупку после 15.01 или только вторые 50 грн. за 10 операций по карте?
У Вас есть возможность получить 50 грн за 10 бесконтактных операций по карте, проведенных с 15.01 по 31.01.
0 800 300 880 (безкоштовно в межах України)
044 390 95 95 (телефон у Києві) 583 (з мобільного) http://www.forward-bank.com/
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Додано: Сер 22 січ, 2020 16:54
demichh написав:
Ну тогда кассиры ашана готовьтесь
лимиты дадут сделать все 10 операций в гугл пей по карте за 1 день?
Ліміт 50000.
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 100 або 50 грн від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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Додано: Сер 22 січ, 2020 17:12
demichh написав:
Ну тогда кассиры ашана готовьтесь
лимиты дадут сделать все 10 операций в гугл пей по карте за 1 день?
2 операции и хорош.
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Додано: Сер 22 січ, 2020 17:13
Support BForward написав: rollo написав:Support BForward
, Если еще до акции карта была в Gpay и пользовалась, то будет 50 грн. как за первую покупку после 15.01 или только вторые 50 грн. за 10 операций по карте?
У Вас есть возможность получить 50 грн за 10 бесконтактных операций по карте, проведенных с 15.01 по 31.01.
Проведенных или совершенных?
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Додано: Сер 22 січ, 2020 18:13
А операції в західній Європі будуть вважатися, і не заблочать мені карту, якщо я нею ніколи закордоном не розраховувався?
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Boundless
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Додано: Сер 22 січ, 2020 18:15
Boundless написав:
А операції в західній Європі будуть вважатися, і не заблочать мені карту, якщо я нею ніколи закордоном не розраховувався?
Предупредите банк о выезде за границу. Без предупреждения могут заблокировать.
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ingtrans
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Додано: Сер 22 січ, 2020 18:42
Support BForward написав: rollo написав:Support BForward
, Если еще до акции карта была в Gpay и пользовалась, то будет 50 грн. как за первую покупку после 15.01 или только вторые 50 грн. за 10 операций по карте?
У Вас есть возможность получить 50 грн за 10 бесконтактных операций по карте, проведенных с 15.01 по 31.01.
И всё? А еще 50 грн. за лояльность и пользование Гпеем полтора месяца?
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rollo
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Додано: Сер 22 січ, 2020 18:44
ingtrans написав: Boundless написав:
А операції в західній Європі будуть вважатися, і не заблочать мені карту, якщо я нею ніколи закордоном не розраховувався?
Предупредите банк о выезде за границу. Без предупреждения могут заблокировать.
Я не те, що не попереджував, я навіть не здогадався, що таке потрібно робити.
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Кочевник
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Додано: Сер 22 січ, 2020 18:46
Кочевник написав: ingtrans написав: Boundless написав:
А операції в західній Європі будуть вважатися, і не заблочать мені карту, якщо я нею ніколи закордоном не розраховувався?
Предупредите банк о выезде за границу. Без предупреждения могут заблокировать.
Я не те, що не попереджував, я навіть не здогадався, що таке потрібно робити.
У нас пока что считанные банки не требуют о таком предупреждать.
Mind the gap.
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