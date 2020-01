Додано: Сер 22 січ, 2020 18:46

Кочевник написав: ingtrans написав: Boundless написав: А операції в західній Європі будуть вважатися, і не заблочать мені карту, якщо я нею ніколи закордоном не розраховувався? А операції в західній Європі будуть вважатися, і не заблочать мені карту, якщо я нею ніколи закордоном не розраховувався?

Предупредите банк о выезде за границу. Без предупреждения могут заблокировать.

Я не те, що не попереджував, я навіть не здогадався, що таке потрібно робити.

У нас пока что считанные банки не требуют о таком предупреждать.