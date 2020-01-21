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Форвард Банк Forward Bank

Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 3745374637473748>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Форвард Банк Forward Bank 2.8 5 433
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
26%
114
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
83
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
84
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
21%
91
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
61
Всього голосів : 433
Повідомлення Додано: Сер 22 січ, 2020 16:14

  demichh написав:Ну тогда кассиры ашана готовьтесь :) лимиты дадут сделать все 10 операций в гугл пей по карте за 1 день?

На всяк случай на ладошку ПИН выпишите, а то с 5й покупки в течение 15 мин может начать запрашивать
... делайте хоть что-нибудь!
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Повідомлення Додано: Сер 22 січ, 2020 16:32

  rollo написав:Support BForward, Если еще до акции карта была в Gpay и пользовалась, то будет 50 грн. как за первую покупку после 15.01 или только вторые 50 грн. за 10 операций по карте?


У Вас есть возможность получить 50 грн за 10 бесконтактных операций по карте, проведенных с 15.01 по 31.01.
0 800 300 880 (безкоштовно в межах України)
044 390 95 95 (телефон у Києві) 583 (з мобільного) http://www.forward-bank.com/
Support BForward
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Повідомлення Додано: Сер 22 січ, 2020 16:54

  demichh написав:Ну тогда кассиры ашана готовьтесь :) лимиты дадут сделать все 10 операций в гугл пей по карте за 1 день?

Ліміт 50000.
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 100 або 50 грн від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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Повідомлення Додано: Сер 22 січ, 2020 17:12

  demichh написав:Ну тогда кассиры ашана готовьтесь :) лимиты дадут сделать все 10 операций в гугл пей по карте за 1 день?

2 операции и хорош.
guntherhouse777
 
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Повідомлення Додано: Сер 22 січ, 2020 17:13

  Support BForward написав:
  rollo написав:Support BForward, Если еще до акции карта была в Gpay и пользовалась, то будет 50 грн. как за первую покупку после 15.01 или только вторые 50 грн. за 10 операций по карте?


У Вас есть возможность получить 50 грн за 10 бесконтактных операций по карте, проведенных с 15.01 по 31.01.

Проведенных или совершенных?
guntherhouse777
 
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Повідомлення Додано: Сер 22 січ, 2020 18:13

Re: Форвард Банк Forward Bank

А операції в західній Європі будуть вважатися, і не заблочать мені карту, якщо я нею ніколи закордоном не розраховувався?
.......
Boundless
 
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Повідомлення Додано: Сер 22 січ, 2020 18:15

  Boundless написав:А операції в західній Європі будуть вважатися, і не заблочать мені карту, якщо я нею ніколи закордоном не розраховувався?

Предупредите банк о выезде за границу. Без предупреждения могут заблокировать.
ingtrans
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Повідомлення Додано: Сер 22 січ, 2020 18:42

  Support BForward написав:
  rollo написав:Support BForward, Если еще до акции карта была в Gpay и пользовалась, то будет 50 грн. как за первую покупку после 15.01 или только вторые 50 грн. за 10 операций по карте?


У Вас есть возможность получить 50 грн за 10 бесконтактных операций по карте, проведенных с 15.01 по 31.01.

И всё? А еще 50 грн. за лояльность и пользование Гпеем полтора месяца?
rollo
 
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Повідомлення Додано: Сер 22 січ, 2020 18:44

  ingtrans написав:
  Boundless написав:А операції в західній Європі будуть вважатися, і не заблочать мені карту, якщо я нею ніколи закордоном не розраховувався?

Предупредите банк о выезде за границу. Без предупреждения могут заблокировать.

Я не те, що не попереджував, я навіть не здогадався, що таке потрібно робити.
Кочевник
 
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Повідомлення Додано: Сер 22 січ, 2020 18:46

  Кочевник написав:
  ingtrans написав:
  Boundless написав:А операції в західній Європі будуть вважатися, і не заблочать мені карту, якщо я нею ніколи закордоном не розраховувався?

Предупредите банк о выезде за границу. Без предупреждения могут заблокировать.

Я не те, що не попереджував, я навіть не здогадався, що таке потрібно робити.

У нас пока что считанные банки не требуют о таком предупреждать.
Mind the gap.
Monese invite code VITAL707 (UK cards for £ or € current accounts). Форвард||банк http://lx4.me/c/8X1vpop2 Монобанк https://monobank.ua/r/CNfzNe
vitaliy_berdinskikh
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