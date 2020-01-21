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Форвард Банк Forward Bank
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Додано: Сер 22 січ, 2020 18:48
Кочевник написав: ingtrans написав: Boundless написав:
А операції в західній Європі будуть вважатися, і не заблочать мені карту, якщо я нею ніколи закордоном не розраховувався?
Предупредите банк о выезде за границу. Без предупреждения могут заблокировать.
Я не те, що не попереджував, я навіть не здогадався, що таке потрібно робити.
Я знал, пытался предупредить через бот, не получилось, при первой оплате за границей карту заблокировали.
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ingtrans
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Додано: Сер 22 січ, 2020 18:53
Назвіть хоча б один, хто вимагає попереджати. Я окрім Привата жодного не знаю. Навіть контужений на безпеці державний Укрексимбанк такого не вимагав.
Востаннє редагувалось Кочевник
в Сер 22 січ, 2020 18:54, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Сер 22 січ, 2020 18:54
Ото може не треба було попереджати? Може там якійсь не той тригер включився...
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Додано: Сер 22 січ, 2020 18:59
Кочевник написав:
Ото може не треба було попереджати? Може там якійсь не той тригер включився...
Так я и не предупредил.
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ingtrans
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Додано: Сер 22 січ, 2020 19:02
ingtrans написав:
Кочевник написав:
Ото може не треба було попереджати? Може там якійсь не той тригер включився...
Так я и не предупредил.
Але ж бота в чаті тілібонькав... Певно щось пішло не так, і він тебе не зрозумів
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Додано: Сер 22 січ, 2020 19:04
Кочевник написав:
Назвіть хоча б один, хто вимагає попереджати. Я окрім Привата жодного не знаю. Навіть контужений на безпеці державний Укрексимбанк такого не вимагав.
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Додано: Сер 22 січ, 2020 19:06
clientage написав: demichh написав:
Ну тогда кассиры ашана готовьтесь
лимиты дадут сделать все 10 операций в гугл пей по карте за 1 день?
На всяк случай на ладошку ПИН выпишите, а то с 5й покупки в течение 15 мин может начать запрашивать
После 10 операции подряд начал просить включить интернет. Я и ушел. Чек длинной 163 см. Получился
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