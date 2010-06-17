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Форвард Банк Forward Bank

Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 3746374737483749>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Форвард Банк Forward Bank 2.8 5 433
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
26%
114
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
83
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
84
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
21%
91
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
61
Всього голосів : 433
Повідомлення Додано: Сер 22 січ, 2020 18:48

  Кочевник написав:
  ingtrans написав:
  Boundless написав:А операції в західній Європі будуть вважатися, і не заблочать мені карту, якщо я нею ніколи закордоном не розраховувався?

Предупредите банк о выезде за границу. Без предупреждения могут заблокировать.

Я не те, що не попереджував, я навіть не здогадався, що таке потрібно робити.

Я знал, пытался предупредить через бот, не получилось, при первой оплате за границей карту заблокировали.
ingtrans
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Повідомлення Додано: Сер 22 січ, 2020 18:53

Re: Форвард Банк Forward Bank

Назвіть хоча б один, хто вимагає попереджати. Я окрім Привата жодного не знаю. Навіть контужений на безпеці державний Укрексимбанк такого не вимагав.
Востаннє редагувалось Кочевник в Сер 22 січ, 2020 18:54, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Сер 22 січ, 2020 18:54

Re: Форвард Банк Forward Bank

Ото може не треба було попереджати? Може там якійсь не той тригер включився...
Кочевник
 
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Повідомлення Додано: Сер 22 січ, 2020 18:59

  Кочевник написав:Ото може не треба було попереджати? Може там якійсь не той тригер включився...

Так я и не предупредил.
ingtrans
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Повідомлення Додано: Сер 22 січ, 2020 19:02

  ingtrans написав:
  Кочевник написав:Ото може не треба було попереджати? Може там якійсь не той тригер включився...

Так я и не предупредил.

Але ж бота в чаті тілібонькав... Певно щось пішло не так, і він тебе не зрозумів :(
Кочевник
 
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Повідомлення Додано: Сер 22 січ, 2020 19:04

  Кочевник написав:Назвіть хоча б один, хто вимагає попереджати. Я окрім Привата жодного не знаю. Навіть контужений на безпеці державний Укрексимбанк такого не вимагав.

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Повідомлення Додано: Сер 22 січ, 2020 19:06

  clientage написав:
  demichh написав:Ну тогда кассиры ашана готовьтесь :) лимиты дадут сделать все 10 операций в гугл пей по карте за 1 день?

На всяк случай на ладошку ПИН выпишите, а то с 5й покупки в течение 15 мин может начать запрашивать

После 10 операции подряд начал просить включить интернет. Я и ушел. Чек длинной 163 см. Получился
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Повідомлення Додано: Сер 22 січ, 2020 19:22

  Кочевник написав:
  ingtrans написав:
  Кочевник написав:Ото може не треба було попереджати? Може там якійсь не той тригер включився...

Так я и не предупредил.

Але ж бота в чаті тілібонькав... Певно щось пішло не так, і він тебе не зрозумів :(

Пошло не так то, что к моему номеру телефона не были привазаны никакие карты, поэтому предупредить об использовании карты за границей я просто не мог. Потом оператор, с которой связался для раз блокировки карты, сделала привязку и возможность предупредить через бот появилась.
ingtrans
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Повідомлення Додано: Сер 22 січ, 2020 19:24

Re: Форвард Банк Forward Bank

Отож я дуже вдалий, що мені не заблокували.
Кочевник
 
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Повідомлення Додано: Сер 22 січ, 2020 19:24

Re: Форвард Банк Forward Bank

  ingtrans написав:что к моему номеру телефона не были привазаны никакие карты,

А як вязати?
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