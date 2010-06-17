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Форвард Банк Forward Bank

Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 3746374737483749

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Форвард Банк Forward Bank 2.8 5 433
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
26%
114
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
83
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
84
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
21%
91
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
61
Всього голосів : 433
Повідомлення Додано: Сер 22 січ, 2020 19:25

  Квесторе_поверніться написав:
  ingtrans написав:что к моему номеру телефона не были привазаны никакие карты,

А як вязати?

Телеграм повинен бути на фінансовому номері.
Кочевник
 
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Повідомлення Додано: Сер 22 січ, 2020 19:26

Re: Форвард Банк Forward Bank

  Кочевник написав:Телеграм повинен бути на фінансовому номері.

Ок. Дякую.
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 100 або 50 грн від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
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Повідомлення Додано: Сер 22 січ, 2020 19:28

  Кочевник написав:Отож я дуже вдалий, що мені не заблокували.

Возможно, ещё и от суммы зависит. У меня было 98 злотых.
ingtrans
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Повідомлення Додано: Сер 22 січ, 2020 19:32

  Кочевник написав:
  Квесторе_поверніться написав:
  ingtrans написав:что к моему номеру телефона не были привазаны никакие карты,

А як вязати?

Телеграм повинен бути на фінансовому номері.

У меня так и было, но все равно какой-то привязки не хватало. Оператор исправила буквально за 10 секунд.
ingtrans
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Повідомлення Додано: Сер 22 січ, 2020 19:39

  ingtrans написав:
  Кочевник написав:Отож я дуже вдалий, що мені не заблокували.

Возможно, ещё и от суммы зависит. У меня было 98 злотых.

Від 30 до 200 грн в еквіваленті.
Кочевник
 
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Повідомлення Додано: Сер 22 січ, 2020 19:45

Вот соответствующая информация из приложения:
Зображення
ingtrans
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Повідомлення Додано: Сер 22 січ, 2020 20:12

Re: Форвард Банк Forward Bank

Если я сегодня закидываю на Коко дебет, то по счету проводка завтра и % начнут начислятся с завтра? А если я списываю с Коко дебет сегодня, то проводка по счету завтра, а % перестают начислятся с сегодня или с завтра?
andreyiskra
 
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Повідомлення Додано: Сер 22 січ, 2020 20:12

Re: Форвард Банк Forward Bank

Stringer написав:
  Кочевник написав:Назвіть хоча б один, хто вимагає попереджати. Я окрім Привата жодного не знаю. Навіть контужений на безпеці державний Укрексимбанк такого не вимагав.

Тас и форвард
Я пудрой рассчитывался закордоном не предупреждая, не за блочили. Про форвард спрашиваю, бо это как яйцо кащея, если заблочат, то не с чего будет погашать кредитки в грейсе
.......
Boundless
 
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