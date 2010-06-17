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Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 22 січ, 2020 19:25
Квесторе_поверніться написав: ingtrans написав:
что к моему номеру телефона не были привазаны никакие карты,
А як вязати?
Телеграм повинен бути на фінансовому номері.
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Кочевник
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Додано: Сер 22 січ, 2020 19:26
Кочевник написав:
Телеграм повинен бути на фінансовому номері.
Ок. Дякую.
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 100 або 50 грн від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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Квесторе_поверніться
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Додано: Сер 22 січ, 2020 19:28
Кочевник написав:
Отож я дуже вдалий, що мені не заблокували.
Возможно, ещё и от суммы зависит. У меня было 98 злотых.
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ingtrans
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Додано: Сер 22 січ, 2020 19:32
Кочевник написав: Квесторе_поверніться написав: ingtrans написав:
что к моему номеру телефона не были привазаны никакие карты,
А як вязати?
Телеграм повинен бути на фінансовому номері.
У меня так и было, но все равно какой-то привязки не хватало. Оператор исправила буквально за 10 секунд.
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ingtrans
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Додано: Сер 22 січ, 2020 19:39
ingtrans написав:
Кочевник написав:
Отож я дуже вдалий, що мені не заблокували.
Возможно, ещё и от суммы зависит. У меня было 98 злотых.
Від 30 до 200 грн в еквіваленті.
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Кочевник
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Додано: Сер 22 січ, 2020 20:12
Если я сегодня закидываю на Коко дебет, то по счету проводка завтра и % начнут начислятся с завтра? А если я списываю с Коко дебет сегодня, то проводка по счету завтра, а % перестают начислятся с сегодня или с завтра?
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andreyiskra
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Додано: Сер 22 січ, 2020 20:12
Stringer написав: Кочевник написав:
Назвіть хоча б один, хто вимагає попереджати. Я окрім Привата жодного не знаю. Навіть контужений на безпеці державний Укрексимбанк такого не вимагав.
Тас и форвард
Я пудрой рассчитывался закордоном не предупреждая, не за блочили. Про форвард спрашиваю, бо это как яйцо кащея, если заблочат, то не с чего будет погашать кредитки в грейсе
.......
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Boundless
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