andreyiskra написав:
Если я сегодня закидываю на Коко дебет, то по счету проводка завтра и % начнут начислятся с завтра? А если я списываю с Коко дебет сегодня, то проводка по счету завтра, а % перестают начислятся с сегодня или с завтра?
зависит от того каким образом закидываете и во сколько, я например закидываю сервисом Форварда обычно до 18-00 банковского дня и проводка проходит день в день, списываю сервисами других банков, чтобы проводка была не день в день. Проценты начисляются на следующий день после за
проводки зачисления и до дня проводки списания средств.
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