RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Форвард Банк Forward Bank

Форвард Банк Forward Bank
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 3747374837493750

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Форвард Банк Forward Bank 2.8 5 433
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
26%
114
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
83
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
84
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
21%
91
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
61
Всього голосів : 433
Повідомлення Додано: Сер 22 січ, 2020 21:23

Re: Форвард Банк Forward Bank

apostol, или при подачи заявки через сайт и заполнении анкеты по телефону.
MASolomko
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1628
З нами з: 08.03.18
Подякував: 80 раз.
Подякували: 200 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 22 січ, 2020 21:38

  andreyiskra написав:Если я сегодня закидываю на Коко дебет, то по счету проводка завтра и % начнут начислятся с завтра? А если я списываю с Коко дебет сегодня, то проводка по счету завтра, а % перестают начислятся с сегодня или с завтра?

зависит от того каким образом закидываете и во сколько, я например закидываю сервисом Форварда обычно до 18-00 банковского дня и проводка проходит день в день, списываю сервисами других банков, чтобы проводка была не день в день. Проценты начисляются на следующий день после за
проводки зачисления и до дня проводки списания средств.
промо-код: V5D1PH5 для получения дополнительного вознаграждения в сумме 50 грн. от сайта minfin.com.ua при размещении заявки на «Бонус к депозитам»
velvet
 
Повідомлень: 2549
З нами з: 06.03.09
Подякував: 10 раз.
Подякували: 300 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 3747374837493750
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: andyteam, Julio і 4 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, ShtormK, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Альфа-Банк 1 ... 8087, 8088, 8089
Anonymous » Чет 21 кві, 2005 17:32
80885 9548303
Переглянути останнє повідомлення
Сер 22 січ, 2020 22:07
lel
Місто Банк 1 ... 60, 61, 62
Модератор » Чет 17 чер, 2010 14:16
617 127774
Переглянути останнє повідомлення
Сер 22 січ, 2020 20:45
deneg net
А-Банк 1 ... 1515, 1516, 1517
Bes » Сер 29 чер, 2005 14:11
15160 2095750
Переглянути останнє повідомлення
Сер 22 січ, 2020 20:10
lubarec

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.