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Форвард Банк Forward Bank

Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 3747374837493750

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Форвард Банк Forward Bank 2.8 5 433
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
26%
114
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
83
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
84
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
21%
91
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
61
Всього голосів : 433
Повідомлення Додано: Сер 22 січ, 2020 21:23

Re: Форвард Банк Forward Bank

apostol, или при подачи заявки через сайт и заполнении анкеты по телефону.
MASolomko
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Повідомлення Додано: Сер 22 січ, 2020 21:38

  andreyiskra написав:Если я сегодня закидываю на Коко дебет, то по счету проводка завтра и % начнут начислятся с завтра? А если я списываю с Коко дебет сегодня, то проводка по счету завтра, а % перестают начислятся с сегодня или с завтра?

зависит от того каким образом закидываете и во сколько, я например закидываю сервисом Форварда обычно до 18-00 банковского дня и проводка проходит день в день, списываю сервисами других банков, чтобы проводка была не день в день. Проценты начисляются на следующий день после за
проводки зачисления и до дня проводки списания средств.
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velvet
 
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Повідомлення Додано: Сер 22 січ, 2020 22:42

  Кочевник написав:Назвіть хоча б один, хто вимагає попереджати. Я окрім Привата жодного не знаю. Навіть контужений на безпеці державний Укрексимбанк такого не вимагав.

Все банки, в которых я имел счасть обслуживаться на вопрос "надо ли предупреждать" отвечали "да, надо": Укрсиббанк, ОТП, Креди-агриколь, Идея, Форвард.

  Кочевник написав:Навіть контужений на безпеці державний Укрексимбанк такого не вимагав.

Это как раз контуженым будет банк который забил на безопасность и не заблочит транзакцию из страны в которой клиента нет. Возможно в 90-х это ещё было нормой. Сейчас норма защищать деньги клиента блокируя подозрительные операции.

Та же Идея поначалу звонила даже просто при покупках в интернете, уточняла я ли делал оплату.
Mind the gap.
Monese invite code VITAL707 (UK cards for £ or € current accounts). Форвард||банк http://lx4.me/c/8X1vpop2 Монобанк https://monobank.ua/r/CNfzNe
vitaliy_berdinskikh
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Повідомлення Додано: Сер 22 січ, 2020 22:51

  vitaliy_berdinskikh написав:
  Кочевник написав:Назвіть хоча б один, хто вимагає попереджати. Я окрім Привата жодного не знаю. Навіть контужений на безпеці державний Укрексимбанк такого не вимагав.

Все банки, в которых я имел счасть обслуживаться на вопрос "надо ли предупреждать" отвечали "да, надо": Укрсиббанк, ОТП, Креди-агриколь, Идея, Форвард.

  Кочевник написав:Навіть контужений на безпеці державний Укрексимбанк такого не вимагав.

Это как раз контуженым будет банк который забил на безопасность и не заблочит транзакцию из страны в которой клиента нет. Возможно в 90-х это ещё было нормой. Сейчас норма защищать деньги клиента блокируя подозрительные операции.


Банки уже давно не блокируют расчеты картами в безопасных странах, я расплачивался картами эксима, альфы, форварда, аваля, идеи, отп, привата, моно за границей, банки не предупреждал о своих поездках и ничего мне не блокнули. Конечно могут блокнуть если вы попробуете снять крупную сумму налика где-нибудь в Бразилии или в казино деньги будете сливать.
antey718
 
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Повідомлення Додано: Чет 23 січ, 2020 01:07

  velvet написав: я например закидываю сервисом Форварда обычно до 18-00 банковского дня и проводка проходит день в день, списываю сервисами других банков, чтобы проводка была не день в день. Проценты начисляются на следующий день после за
проводки зачисления и до дня проводки списания средств.

А почему когда Форвард тянет - деньги сразу появляются (другой банк сразу отдает?), а когда так же у Форварда - Форвард ждет пару дней?
Slx
 
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  #<1 ... 3747374837493750
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